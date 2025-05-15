Ранняя клубника может быть опасна для здоровья

15.05.2025 | 08:22

Ранняя клубника может содержать опасные вещества - антибиотики, нитраты, пестициды. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.

«Да, в южных регионах плодоовощи созревают намного быстрее, однако для этого потребуются парники и, что вероятно, особые «ускорители роста». Долгий срок хранения клубники тоже должен насторожить», - объяснила врач.

По ее словам, ни по вкусу, ни по внешнему ранняя клубника не отличается от более поздней, безопасной для организма. Тем не менее употреблять ее в пищу не рекомендуется, так как производители для более длительного хранения обрабатывают ягоду специальными препаратами, в том числе антибиотиком тетрациклином.

«Последствия поедания клубники с высоким содержанием антибиотиков проявляются далеко не сразу. Эффект будет накопительный. Он сравним с бесконтрольным использованием лекарственных средств. Так, серьезное превышение тетрациклина в будущем серьезно снизит лечебный эффект данного антибиотика. Инфекция попросту выдаст резистентность к препарату», - пояснила Ольга Тарасова.

Кроме того, в ранней клубнике повышено содержание нитратов, которые используются в качестве удобрения.

«В организме человека нитраты, попадая в кровь, трансформируют гемоглобин в метгемоглобин, который утрачивает способность переносить кислород и углекислый газ. Это приводит к кислородному голоданию на клеточном уровне», - рассказала эксперт.

Также для ускорения роста ягод могут использоваться пестициды и селитра, вызывающие симптомы отравления.

Ольга Тарасова рекомендовала покупать клубнику в июне и июле.