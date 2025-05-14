15 мая в Пензенской области ожидают осадки

14.05.2025 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 15 мая, ожидается переменная облачность. Температура опустится до +2…+7 градусов. Осадков не прогнозируется, сообщили в Приволжском УГМС.

Утром термометр покажет около +12 градусов, они будут ощущаться как +6. Вероятен дождь.

Днем синоптики обещают переменную облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные осадки, возможна гроза.

Ветер будет дуть с юго-запада с порывами 8-13 м/с. Воздух прогреется до +14…+19 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что на этой неделе регион останется под влиянием циклонов. Ожидаются грозовые дожди, порывистый ветер.