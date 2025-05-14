Общество

Пензенцам будут по-новому дробить камни в почках

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В Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко поступили новейшие аппараты для операций по дроблению камней в почках. Теперь процедура занимает гораздо меньше времени.

Новые фибронефроскопы имеют ультратонкий и мощный лазер, позволяющий проникнуть в любой отдел почки, найти там камень и раздробить его до песчинок, которые затем самостоятельно выйдут из организма.

При помощи аппарата можно убрать камни любой плотности.

«Новый сверхтонкий эндоскоп самый тонкий из имеющихся на сегодняшний день на рынке профессионального урологического оборудования, позволяет работать даже в тонких мочеточниках у миниатюрных пациентов и минимизировать возможность травм», - рассказал главный внештатный специалист - уролог Пензенской области Михаил Миронов. Его слова приводит региональный минздрав.

Сейчас больница может проводить до 5 подобных операций в день. Процедура длится от 10 минут до часа (зависит от сложности случая).

«В среднем фибронефролитотрипсия показана до 300 пациентам в год. Данная методика на сегодня не доступна для большинства соседних регионов, в связи с чем в Пензенскую область приезжают пациенты из других городов», - добавили в минздраве.

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Источник — фото областного минздрава
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