Для пензенцев 1 января устроят двухкилометровый забег

16.12.2024 | 11:11

Пензенцев, поддерживающих здоровый образ жизни, приглашают начать новый год бодро, пробежав 1 января дистанцию в 2025 метров.

Сбор спортсменов состоится в 13:00 у драмтеатра (Московская, 89). Стартуют пензенцы в 14:00, они побегут до ТЦ «Высшая лига» и обратно.

«Гостей спортивного праздника будут ждать Дед Мороз, подарки для детей, горячие напитки и сладости, конкурсы и призы. Каждый получит в подарок фирменную футболку», - рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте zabeg58.ru.

Первоянварская пробежка пройдет в областном центре пятый раз подряд.