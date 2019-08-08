08.08.2019 | 16:43

По улице Кольцова автомобильное движение уже затруднено. В стесненных условиях на довольно узкой дороге делают ремонт. А с 9 августа участок от Большой Бугровки до пересечения с Тульской (750 метров) вообще будет закрыт.

«Ориентировочно подрядная организация запросила две недели. В течение этого периода будут проведены основные подготовительные мероприятия, сделаны основания под тротуары и выполнен ремонт полотна дороги. Просьба отнестись с пониманием к этим временным трудностям», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Зато после ремонта автомобилистам будет комфортно передвигаться по ровной дороге. Правда, увеличить количество полос на проезжей части не было возможности - здесь район плотной частной застройки.

«Маршруты объезда у нас, в принципе, достаточно широкие. Сейчас летний период, количество автомобилей не такое большое на улицах города», - отметил Юрий Ильин.

В мэрии надеются, что подрядная организация управится с работами до 23 августа и участок улицы Кольцова быстро откроют.