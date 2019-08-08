08.08.2019 | 19:01

Легендарному пензенскому прокурору Костяеву исполнилось 84 года. Он никогда спины не гнул, прямым ходил. Виктор Федорович и теперь статен, остроумен и благороден. Работать в правоохранительных органах он решил во время срочной службы на морском флоте.

Закончил Саратовский юридический институт, потом были высокие должности в Тамбове, Республике Марий Эл. В «лихие 90-е» Виктора Федоровича назначили прокурором Пензенской области.

«Здесь с 1991-92-го началась перестройка, началась «прихватизация» - я не называю ее приватизацией. Здесь мне было очень трудно: власть менялась, началась вакханалия, начался беспредел в издании нормативно-правовых актов, я их все опротестовывал», - отметил прокурор Пензенской области в 1990-2000 гг. Виктор Костяев.

Принципиальность Костяева бесила тогдашнее руководство области. На него жаловались самому президенту страны Борису Ельцину. Прокурора даже обвиняли в подготовке государственного переворота. Виктор Федорович признается, что именно тогда он поседел.

«Страшные были угрозы были в почтовый ящик: «Убирайся, Костяев, иначе замочим!» Меня полтора года стерегли ФСБ. Куда еду - они меня сопровождали. Столько было предъявлено исков, начали брать недострои, машины начали распродавать, за границу ездить чуть ли не пива попить», - рассказал Виктор Костяев.

Но все эти невзгоды остались позади. Теперь Виктор Костяев воспитывает внуков и правнуков. Работать не прекращает - он профессор кафедры правосудия в университете.