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Общество | В Пензе бабушке с судимостью не позволили стать опекуном внука

07.08.2019|14:20
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Во вторник, 6 августа, председатель пензенской общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова поделилась со своими подписчиками в соцсети «ВКонтакте» трогательной историей о шестилетнем мальчике Ване и его бабушке.

По ее словам, все началось пару месяцев назад. Няни по работе с отказничками в детской больнице рассказали, что к ним в палату попал непохожий на других ребенок - «абсолютно домашний».

«Опека изъяла его во время тихого часа из детского садика, притом что в ближайшие дни в группе должен был быть выпускной, а он солист всей программы. Мы старались сгладить его переживания, собирались с волонтерами и смотрели, как малыш «дотанцовывает» свой выпускной», - пояснила Мария Львова-Белова.

Примерно в это же время общественники узнали о проблеме женщины, которая после смерти дочери не могла оформить опеку над внуком из-за судимости за особо тяжкое преступление в 2000 году.

«В процессе стало понятно, что мальчик в больнице и бабушка - это одна и та же история и почему-то обе стороны разными путями просили помощи у нас!

Первый раз я была на судебном заседании: большое количество свидетелей убеждали судью, что бабушка прекрасная, заботливая и все плохое в прошлом. Но закон есть закон и против него не пойдешь! Человек с такой судимостью не имеет право быть опекуном!

Когда вынесли отрицательное решение по делу, решили, что подберем хорошую приемную семью, которая позволит не разрывать родственные отношения!

Вчера забрали нашего Ванюшку вместе с бабушкой и приемными родителями из приюта! А старший сын этой семьи, открыв дверь новому брату, сказал: «Ура, у нас теперь будет новая бабушка, ведь если она Ванина, а Ваня теперь наш, значит и она наша!» - написала Мария Львова-Белова.

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Гость|07.08.2019 14:38|

В России каждая вторая бабка судимая,страна такая.

Гость|07.08.2019 15:02|

Депутатов судимых полно. А родного внука воспитывать нельзя, тем более все в порядке с ребенком, справлялась значит.

Гость|07.08.2019 15:11|

А при чем тут заслуги этой МАРИИ? Во всем помогали органы опеки , а не она.

Гость|07.08.2019 15:20|

Какой ужас испытал ребенок! Опека, говорите, помогала??? Помогала начать ребенку заикаться и всякими другими неврологическими проблемами! Спит спокойно пацан в садике, а тут приходят тётки жирные в форме и забирают тебя куда-то! Жуть! А между тем во всяких маргинальных семьях живут дети на цепях привязанные, избивают их надо-не надо, среди мусора и тряпья, насилуют отчимы и ничего - ТИШИНА!

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