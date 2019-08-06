06.08.2019 | 18:09

В центре Успенского кафедрального собора установили главную икону дня. Православная церковь почтила память первых русских святых - невинно убиенных угодников Бориса и Глеба. Братья были сыновьями крестителя Руси великого князя Киевского Владимира.

«После его смерти их брат Святополк, желая власти и желая взять под свой контроль все русские земли, хотел захватить именно те, которые были переданы еще святым Владимиром своим сыновьям Борису и Глебу», - рассказал помощник руководителя отдела Пензенской епархии иерей Вячеслав Шигунов.

Они не противились злому умыслу коварного брата, следуя Божьим заповедям. «Возлюби врага своего» - это про них. А Святополк был далек от Господа и решился на убийства. Князья погибли мученической смертью, до конца веря в милосердие безумного родственника, который впоследствии бежал в Польшу и всю жизнь скитался, не находя покоя.

«Братья показали нам, каково это - воплощать в жизни призыв Господа любить, иметь мир между своими ближними; каково это - несмотря на то зло, которое мы, к сожалению, имеем в этом мире, показывать благой пример всем заблуждающимся, с теми или иными злыми намерениями подступающими к нам», - отметил Вячеслав Шигунов.

В этом и заключается святая заслуга Бориса и Глеба.