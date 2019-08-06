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Общество | В Успенском кафедральном соборе вспомнили святых Бориса и Глеба

06.08.2019|18:09
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В центре Успенского кафедрального собора установили главную икону дня. Православная церковь почтила память первых русских святых - невинно убиенных угодников Бориса и Глеба. Братья были сыновьями крестителя Руси великого князя Киевского Владимира.

«После его смерти их брат Святополк, желая власти и желая взять под свой контроль все русские земли, хотел захватить именно те, которые были переданы еще святым Владимиром своим сыновьям Борису и Глебу», - рассказал помощник руководителя отдела Пензенской епархии иерей Вячеслав Шигунов.

Они не противились злому умыслу коварного брата, следуя Божьим заповедям. «Возлюби врага своего» - это про них. А Святополк был далек от Господа и решился на убийства. Князья погибли мученической смертью, до конца веря в милосердие безумного родственника, который впоследствии бежал в Польшу и всю жизнь скитался, не находя покоя.

«Братья показали нам, каково это - воплощать в жизни призыв Господа любить, иметь мир между своими ближними; каково это - несмотря на то зло, которое мы, к сожалению, имеем в этом мире, показывать благой пример всем заблуждающимся, с теми или иными злыми намерениями подступающими к нам», - отметил Вячеслав Шигунов.

В этом и заключается святая заслуга Бориса и Глеба.

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Гость|06.08.2019 18:38|

penzainform.ru писал(a):

князя Киевского
Это не того ли супостата сынки,что богов славянских ,за красные шаровары,на чужеродного променял?

Гость|06.08.2019 18:47|

ЗАЧЕМ БОГУ ПОСРЕДНИКИ?

Гость|06.08.2019 18:50|

Гость писал(a):

ЗАЧЕМ БОГУ ПОСРЕДНИКИ?
На фига Богу ты?

Гость|06.08.2019 19:05|

Священник Алексеевского женского монастыря Москвы пообщался с ученым Чарльзом Дарвином. По словам батюшки, диалог произошел в Великобритании, где расположена могила натуралиста. Как утверждает протоиерей, в ходе беседы Дарвин выразил сожаление о ранее выдвинутой им гипотезе о том, что все живые существа произошли от общих предков. Ученый якобы призвал священника «не соблазняться гипотезой» и не искать в себе сходства с медведем или свиньей.

Гость|06.08.2019 19:12|

Гость писал(a):

На фига Богу ты?
Спору нет, восточно-иудейскому богу до русских никакого дела нет!

Гость|06.08.2019 19:12|

Якобы..

Гость|06.08.2019 19:13|

penzainform.ru писал(a):

крестителя Руси великого князя Киевского Владимира.
"Все памятники Владимиру Киевскому всегда изображают «крестителя Руси» в торжественной статике, хотя князю больше подошла бы совсем другая поза. Дело в том, что он был крупнейшим мастером сексуального насилия. Чем, собственно, и прославился. Конечно, помимо этого князь широко практиковал серийные и массовые убийства. Но, как правило, они служили лишь фоном для бесконечной череды изнасилований.

12-летнюю Рогнеду Владимир насиловал в присутствии ее родителей и родственников. Разумеется, крепко связанных. Вероятно, в какой-то момент ситуация показалась князю недостаточно пикантной, и он распорядился тут же, на глазах насилуемой девочки зарезать ее отца и братьев. Что и было исполнено.

Не менее живописно было обставлено крестителем Руси и изнасилование беременной жены своего брата Ярополка. Оно тоже производилось на глазах у ее мужа и тоже сопровождалось зарезыванием наблюдателя. Вообще, Владимир умел и любил создавать причудливые смеси из деяний, прямо подпадающих под 131, 105, 134 и 132 статьи УК РФ, совмещая изнасилования «совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей и другим лицам» с убийствами «сопряженными с разбоем, вымогательством и бандитизмом».

Примерно по такому же принципу князь формировал и свои «похотные дворы». Туда силой и побоями сгонялись «жены и девицы» с окрестных городков и сел. По подсчетам летописцев, только в Вышгороде, Белгороде и Берестове, в сексуальном рабстве у крестителя единовременно содержалось не менее 800 лиц женского пола. Разумеется, в «похотных дворах» Владимир имел возможность насиловать чужих жен и дочерей вдумчиво и почти «без всякой помехи», так как униженные и избитые мужья и отцы рыдали «за тыном», т. е. за оградой.

Отметим, что весь этот компромат никогда не вымарывался, а исправно и гордо кочевал из одного летописного списка в другой. Вероятно, по той причине, что именно эти свойства Владимира были наиболее симпатичны народу-богоносцу.

Как бы то ни было, но сегодняшняя правовая система РФ могла бы предложить Владимиру Святославичу только пожизненное заключение, а также титул особо опасного рецидивиста, сексуального маньяка и серийного убийцы, место которого рядом с Гейси, Чикати

Гость|06.08.2019 19:13|

Гость писал(a):

На фига Богу ты?
Я с ним и не живу. Он сам по себе,я сам по себе.

А ты их жирующих посредников и тебя плющит вопров:ЗАЧЕМ БОГУ ПОСРЕДНИКИ.?

Гость|06.08.2019 19:14|

Гость писал(a):

ЗАЧЕМ БОГУ ПОСРЕДНИКИ.?
у бога же лапки, он деньги принимать не может, а жрецы - вполне могут!

Гость|06.08.2019 19:15|

19:05|

Священник Алексеевского женского монастыря Москвы пообщался с ученым Чарльзом Дарвином. По словам батюшки, диалог произошел в Великобритании

Батюшку жестоко обманули, Дарвин умер в конце 19 века.

Гость|06.08.2019 19:16|

Гость писал(a):

Батюшку жестоко обманули, Дарвин умер в конце 19 века.
Ну православные еще те мастера раскапывать трупы и пилить их на части. Может и общение с труппами освоили.

Гость|06.08.2019 19:22|

Крестный ход будет?

Мощи свежие привезут?

Гость|06.08.2019 19:27|

ГДЕ ЖИВЁТ БОГ?

1.В церкви?

2.На небесах?

3.В душе верующего человека?

Имя: Гость
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