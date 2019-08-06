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Общество | В Кузнецке проверят работу системы оповещения

06.08.2019|14:06
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В среду, 7 августа, в Кузнецке запустят сирены. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Проверку системы оповещения проведут для того, чтобы поддерживать ее готовой к использованию при возникновении ЧП природного или техногенного характера.

«Помните, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации вы должны проявлять выдержку и самообладание, не поддаваться панике. Все аварийные службы уже будут действовать, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации», - обратилась к горожанам администрация.

В последний раз сирены гудели 12 апреля, когда в городе проходили командно-штабные учения. Сигнал гражданской обороны «Внимание всем», включенный на короткое время, разбудил кузнечан.

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