06.08.2019 | 16:56

В 2019 году в Пензенской области в ДТП погибли трое детей, еще 134 ребенка получили травмы. Такова статистика, приведенная отделением пропаганды регионального УГИБДД.

Всего дети стали участниками 124 аварий, из которых 56 произошли в областном центре.

В связи с этими страшными цифрами сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем жителям региона с просьбой постоянно напоминать детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

«Очень важно уже в раннем возрасте заложить основы сознательного отношения к соблюдению правил безопасности на дорогах. И не забывайте, что вы являетесь для своих детей образцом поведения.

Во время летнего отдыха постарайтесь планировать проведение досуга ребенка так, чтобы он постоянно находился под контролем. Оставляя детей без присмотра, вы должны быть уверены, что они не будут подвергнуты опасности», - предупредили в УГИБДД.

Отдельное внимание должно быть уделено юным велосипедистам. Им необходимо внушить: выезжать на проезжую часть нельзя, как и пересекать ее, даже по пешеходному переходу, на велосипеде.

В апреле в Шемышейском районе Пензенской области произошло трагическое ДТП, которое унесло жизни троих человек - мужчины, женщины и 2-летнего мальчика. Машина - Peugeot 308 - съехала с дороги в кювет, врезалась в дерево и опрокинулась.