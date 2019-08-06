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Общество | 1 сентября пензенских первоклассников познакомят со школами

06.08.2019|11:47
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Министр образования Пензенской области Александр Воронков разъяснил руководителям муниципальных органов управления образованием, когда и как праздновать День знаний в 2019 году. Вопрос обсуждался на совещании в режиме видеоконференции в понедельник, 5 августа.

Несмотря на отсутствие официального документа, министр заявил, что торжественные линейки пройдут 1 сентября. Для первоклассников в этот день проведут урок знакомства со школой, для старшеклассников - презентацию проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей». Учиться дети начнут с 2 сентября.

При этом Александр Воронков уточнил, что работа педагогов в выходной день (воскресенье) должна быть компенсирована.

«Еще раз обращаю ваше внимание: никаких сборов денежных средств с родителей быть не должно. Будем жестко следить за этим и каждое обращение, которое поступит к нам, передадим в правоохранительные органы», - предупредил Александр Воронков.

Также он призвал контролировать ход ремонта образовательных организаций, поступление учебников и «Дневника школьника Пензенской области», пояснили в пресс-службе регионального минобра.

Вопрос о том, когда состоится линейка, взбудоражил общественность после публикации на портале PenzaInform.ru 29 июля. Министр образования Александр Воронков тогда заявил, что праздник первого звонка пройдет 2 сентября.

До этого родители пребывали в неведении. С одной стороны, то, что День знаний выпадает на воскресенье, удобно: мамам и папам не надо отпрашиваться с работы. С другой - по Трудовому кодексу педагогов нельзя лишать законного выходного.

30 июля губернатор Иван Белозерцев высказал свое мнение о сложившейся ситуации. «Этот вопрос окончательно не решен. Я считаю, что лучше сохранить традицию и провести праздник 1 сентября, а субботу, например, 7 сентября, если не будет иных рекомендаций, сделать выходным днем», - написал он в Instagram, отвечая на вопрос своей подписчицы.

На брифинге 31 июля Александр Воронков сообщил, что первый звонок прозвенит, скорее всего, 1 сентября, но итоговое решение будет озвучено в ближайшее время.

Источник — фото minobr-penza.ru
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Гость|06.08.2019 11:59|

И пусть сразу в этот же день с них по 150р соберут "на обеды". Прям при входе.

Гость|06.08.2019 12:06|

Господи..Достали своими обедами! НУ не хотите так не водите ребенка на обеды, в чем у Вас проблема то?!

Гость|06.08.2019 12:12|

Какие обеды-то? кормить обычно начинают со 2ой недели сентября

Гость|06.08.2019 12:40|

А не понимаю смысл таких новостей. Опять ничего конкретного не написали. Опять "скорее всего". Когда будет издан документ, тогда и пишите новости.

Гость|06.08.2019 12:42|

Так на обеды когда сдавать?

Имя: Гость
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