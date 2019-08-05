05.08.2019 | 18:16

Осталось чуть больше месяца до единого дня голосования. 8 сентября в Пензе и области вновь откроются избирательные участки: жителям региона предстоит определиться, кому они доверяют озвучивать свои интересы в представительных органах власти.

«Проводится очень много кампаний, всего с учетом города Пенза 298 таких кампаний. Кроме города Сердобска, Кутеевского сельсовета Белинского района и Сазанского сельсовета Сердобского района, остальные все принимают участие», - отметил председатель облизбиркома Александр Синюков.

4 августа закончилась регистрация кандидатов. Активность проявили 10 политических партий. Пожалуй, самая интересная борьба развернется между претендентами на кресла в Пензенской городской думе. За них поборются 267 человек: 113 одномандатников и 154 по партийным спискам. Кроме них, есть и 16 самовыдвиженцев, которые пошли на выборы.

«Впервые они будут проводиться по смешанной системе, из 35 замещаемых мандатов 10 будут распределяться по партийным спискам и 25 - по одномандатным избирательным округам», - пояснил Александр Синюков.

Откроются избирательные участки в 8:00, закроются в 20:00. Проголосовать можно будет и досрочно, в период с 28 августа по 7 сентября.

А вот шестой, пока еще действующий созыв Пензенской городской думы у многих будет ассоциироваться со скандалом, связанным с проверкой депутатских деклараций об имуществе. Более трети народных избранников (14 человек) представили тогда недостоверные сведения.

«Прошу рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, представивших недостоверные сведения о доходах и расходах», - сообщил прокурор Ленинского района г. Пензы Евгений Зудихин.

«Основной эпизод этого - это потеря листка декларации. Ранее, как уже было всем известно, я отчитался до запятой о всех моих доходах и расходах. Все было замечательно, но при переносе из одного документа в другой был утерян листок. А может, он был и не утерян», - пояснил депутат Андрей Сакмаев.

«Все доходы, которые я получил, на них уплачен налог, со стороны налоговой никаких проблем нет. И вдруг у меня откуда-то всплывает в ГАИ прицеп 1996 года. То есть смотришь и думаешь, не дурак ли я, откуда?» - рассказал депутат Борис Дрякин.

В результате Борис Дрякин, Андрей Сакмаев и Сергей Седов перестали быть депутатами.