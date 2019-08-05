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Общество | 267 человек поборются за кресла в Пензенской городской думе

05.08.2019|18:16
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Осталось чуть больше месяца до единого дня голосования. 8 сентября в Пензе и области вновь откроются избирательные участки: жителям региона предстоит определиться, кому они доверяют озвучивать свои интересы в представительных органах власти.

«Проводится очень много кампаний, всего с учетом города Пенза 298 таких кампаний. Кроме города Сердобска, Кутеевского сельсовета Белинского района и Сазанского сельсовета Сердобского района, остальные все принимают участие», - отметил председатель облизбиркома Александр Синюков.

4 августа закончилась регистрация кандидатов. Активность проявили 10 политических партий. Пожалуй, самая интересная борьба развернется между претендентами на кресла в Пензенской городской думе. За них поборются 267 человек: 113 одномандатников и 154 по партийным спискам. Кроме них, есть и 16 самовыдвиженцев, которые пошли на выборы.

«Впервые они будут проводиться по смешанной системе, из 35 замещаемых мандатов 10 будут распределяться по партийным спискам и 25 - по одномандатным избирательным округам», - пояснил Александр Синюков.

Откроются избирательные участки в 8:00, закроются в 20:00. Проголосовать можно будет и досрочно, в период с 28 августа по 7 сентября.

А вот шестой, пока еще действующий созыв Пензенской городской думы у многих будет ассоциироваться со скандалом, связанным с проверкой депутатских деклараций об имуществе. Более трети народных избранников (14 человек) представили тогда недостоверные сведения.

«Прошу рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, представивших недостоверные сведения о доходах и расходах», - сообщил прокурор Ленинского района г. Пензы Евгений Зудихин.

«Основной эпизод этого - это потеря листка декларации. Ранее, как уже было всем известно, я отчитался до запятой о всех моих доходах и расходах. Все было замечательно, но при переносе из одного документа в другой был утерян листок. А может, он был и не утерян», - пояснил депутат Андрей Сакмаев.

«Все доходы, которые я получил, на них уплачен налог, со стороны налоговой никаких проблем нет. И вдруг у меня откуда-то всплывает в ГАИ прицеп 1996 года. То есть смотришь и думаешь, не дурак ли я, откуда?» - рассказал депутат Борис Дрякин.

В результате Борис Дрякин, Андрей Сакмаев и Сергей Седов перестали быть депутатами.

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Гость|05.08.2019 19:11|

Вычеркну всех. не верю никому.

Гость|05.08.2019 19:20|

Гость писал(a):

Вычеркну всех. не верю никому.

Бюллетень будет признан недействительным. Всех делов. Но я тоже соглашусь: никому нет веры.

Гость|05.08.2019 19:23|

Я верю только своему мужу.

Гость|05.08.2019 19:23|

Депутаты-единороссы трусливо пойдут как самовыдвиженцы ибо знают за ЕдРо никто в здравом уме голосовать не станет!

Гость|05.08.2019 19:27|

Гость писал(a):

Бюллетень будет признан недействительным. Всех делов
Пусть не действителен,а если не придёшь голосовать,то ... веры нет.

Гость|05.08.2019 19:28|

Гость писал(a):

Бюллетень будет признан недействительным.
Пофиг! В этих "выборах" победитель уже известен

Гость|05.08.2019 19:28|

Не голосуйте за Единую Россию, если хотите, чтобы город перестал скатываться в бездну.

Гость|05.08.2019 19:30|

голосуй не голосуй...

Гость|05.08.2019 19:30|

Гость писал(a):

Я верю только своему мужу.

Зря. Он вовсю пользуется вашим доверием на стороне.

Гость|05.08.2019 19:32|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Бюллетень будет признан недействительным.
Пофиг! В этих "выборах" победитель уже известен

Естесна. Хотя я лично за них никогда не голосовал и не буду.

Гость|05.08.2019 19:36|

И не проситя.

Гость|05.08.2019 19:37|

На фото в кабине для голосования два человека - нарушение!

Гость|05.08.2019 19:39|

И не уговаривайте!

Гость|05.08.2019 19:40|

ГПЗ ЖиВ детей заставляют красть из почтовых ящиков агитационные листовки других партий.Ребёнок попал под статью,как и его мама,работающая в садике.

Гость|05.08.2019 19:43|

Поймал себя на мысли что мне пофиг эти выборы. Что то изменить законным путем в России не возможно...

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Имя: Гость
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