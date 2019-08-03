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Общество | В Пензе пенсионерка через суд отстояла право на повышение выплат

03.08.2019|13:09
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Пожилая пензячка через суд добилась повышения пенсии по случаю потери кормильца. С 2010 года женщина получала выплаты как мать военнослужащего, погибшего в мае 2004-го при участии в контртеррористической операции на Северном Кавказе, однако без учета повышения их на 32%.

Желая разобраться в проблеме, горожанка обратилась в военный комиссариат Пензенской области, но там ей сказали, что по закону льгота не распространяется на членов семьи погибшего ветерана.

Тогда пензячка пожаловалась военному прокурору Пензенского гарнизона, который обратился в суд. Он попросил признать за женщиной право получать повышенную пенсию с 19 апреля этого года, а также произвести перерасчет выплат с 19 апреля 2018-го по 18 апреля 2019-го включительно.

Служители Фемиды внимательно изучили материалы дела и пришли к выводу, что повышение пенсий предусмотрено не только для ветеранов боевых действий, но и для членов их семьи при назначении выплаты по случаю потери кормильца.

«1 августа судом принято решение об удовлетворении иска военного прокурора Пензенского гарнизона, действующего в защиту пенсионерки. Решение не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

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Гость|03.08.2019 13:48|

Да, у ворь с трудом и только через суд можно выбить свои копейки.

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