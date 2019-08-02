02.08.2019 | 13:44

Медицинский психолог Екатерина Филиппова помогает будущим роженицам побороть множество страхов, в том числе и предстоящего грудного вскармливания. О его пользе для мамы и малыша говорят врачи всего мира.

«Это мощная привязка. Это все равно что пуповина между мамой и малышом, которая сохраняется на всем протяжении грудного вскармливания. Пока малыш сосет мамину грудь, он чувствует себя в полной безопасности, ему хорошо, комфортно. Он слушает мамино сердцебиение, чувствует запах маминой кожи, и вкус молока, которое он при этом получает дает ему невероятные ощущения комфорта и спокойствия», - рассказала медицинский психолог областной женской консультации Екатерина Филиппова.

Материнское молоко является лучшим продуктом для младенца. Оно содержит все необходимое для здоровья малыша, не вызывает аллергии у ребенка - конечно, при правильном питании самой женщины. Неонатологи отмечают, что дети на грудном вскармливании быстрее растут, эти крохи более спокойные.

«Осуществляется по требованию младенца. То, что ребенок сосет грудь по требованию, имеет ряд преимуществ. Во-первых, заселяется желудочно-кишечный тракт материнской флорой, мама дает ребенку свои антитела, которые впоследствии уберегают ребенка от наличия инфекций, от частых простудных заболеваний», - сообщила врач-неонатолог городского родильного дома Марина Глумская.

Как минимум до года врачи советуют не отлучать малышей от груди, причем этот процесс положительно сказывается не только на ребенке, но и на здоровье кормящей.

«У женщин, которые кормят грудью, меньше онкологических заболеваний, у них во время послеродового процесса лучше и эффективнее восстанавливается матка», - пояснила Марина Глумская.

Что же касается процесса кормления, к примеру, в кафе или торговом центре, то условия для матери и ребенка созданы далеко не везде. А места уединения, специальные кабинки - скорее исключение из правил.