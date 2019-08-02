Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|2 авг 2019|19:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |
  73.19  |  $  65.87

Общество | На Экспериментальной улице жители перекрыли внутридворовые дороги

02.08.2019|17:08
Печать

Дал заднюю водитель иномарки, потому что впереди преграда. Жители дома № 6 на улице Экспериментальной, кажется, добились спокойствия в своем дворе. Хотя еще в апреле проезд был магистралью: водители мчались под окнами с улиц Пушанина и Рябова в сторону центра города, минуя неудобный поворот на Терновского. Люди тогда грудью перегораживали автомобилям путь.

Теперь во дворе появился знак «Тупик» и бетонные полусферы. Но, по всей видимости, этого недостаточно, чтобы заросла народная тропа.

«Они приезжают, сталкивают, проезжают. Сидящие здесь когда подходят и говорят: «Ну что вы делаете?», «А вы - дебилы!» - вот у них все. Они едут, как шелопутные, и никто их не ограничивает. Настоящий бардак в движении», - возмутился житель ул. Экспериментальной Владимир Жеряков.

Для надежности люди натащили кирпичей. А после оборонительные укрепления пришлось самовольно возвести жителям соседнего дома.

«Теперь поворачивают все мимо нашего, 7а, Экспериментальной, 7-го дома, 5-го, кругами едут. Куда хотят, хоть до Америки пусть едут, только не мимо нашего дома, где детям нашим негде поиграть!» - заявила жительница ул. Экспериментальной Валентина Синячкина.

Дать дорогу автомобилям не могут, потому что тротуаров во дворе нет. Вот только с ограждениями теперь несогласны местные автолюбители, которым неудобно добираться до дома и обратно.

«А если человек живет в общежитии, ему как выезжать? Ему нужно, допустим, в сторону аэропорта. Он, получается, делает круги лишние, в этом тоже есть минус свой», - подчеркнул житель ул. Экспериментальной Сергей.

О том, как через преграды будут ездить скорая, пожарные, а зимой трактора, чистящие снег, задумываются единицы. Но все вместе надеются, что любители легких путей скоро забудут дорогу в их тесные дворы.

0
0
0
0
 
Гость|02.08.2019 18:49|

Молодцы,учатся возводить баррикады. Полезный навык в наше беспокойное время...

Гость|02.08.2019 19:23|

Жоповозы совсем охренели, сквозной проезд через двор запрещён по ПДД. ГИБДД работать будет у нас? Там за день можно было бы тысячи штрафов насобирать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!