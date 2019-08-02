02.08.2019 | 17:08

Дал заднюю водитель иномарки, потому что впереди преграда. Жители дома № 6 на улице Экспериментальной, кажется, добились спокойствия в своем дворе. Хотя еще в апреле проезд был магистралью: водители мчались под окнами с улиц Пушанина и Рябова в сторону центра города, минуя неудобный поворот на Терновского. Люди тогда грудью перегораживали автомобилям путь.

Теперь во дворе появился знак «Тупик» и бетонные полусферы. Но, по всей видимости, этого недостаточно, чтобы заросла народная тропа.

«Они приезжают, сталкивают, проезжают. Сидящие здесь когда подходят и говорят: «Ну что вы делаете?», «А вы - дебилы!» - вот у них все. Они едут, как шелопутные, и никто их не ограничивает. Настоящий бардак в движении», - возмутился житель ул. Экспериментальной Владимир Жеряков.

Для надежности люди натащили кирпичей. А после оборонительные укрепления пришлось самовольно возвести жителям соседнего дома.

«Теперь поворачивают все мимо нашего, 7а, Экспериментальной, 7-го дома, 5-го, кругами едут. Куда хотят, хоть до Америки пусть едут, только не мимо нашего дома, где детям нашим негде поиграть!» - заявила жительница ул. Экспериментальной Валентина Синячкина.

Дать дорогу автомобилям не могут, потому что тротуаров во дворе нет. Вот только с ограждениями теперь несогласны местные автолюбители, которым неудобно добираться до дома и обратно.

«А если человек живет в общежитии, ему как выезжать? Ему нужно, допустим, в сторону аэропорта. Он, получается, делает круги лишние, в этом тоже есть минус свой», - подчеркнул житель ул. Экспериментальной Сергей.

О том, как через преграды будут ездить скорая, пожарные, а зимой трактора, чистящие снег, задумываются единицы. Но все вместе надеются, что любители легких путей скоро забудут дорогу в их тесные дворы.