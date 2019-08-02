02.08.2019 | 15:19

Жителям Пензы стали приходить странные извещения, рассылаемые так называемой «Центральной службой учета ресурсов». На первый взгляд бланки выглядят вполне официально и могут вызвать доверие у населения. В бумаге имеется ряд ссылок на нормативные акты и законы РФ.

Но, несмотря на наличие в извещении таких данных, как штрих-код и QR-код, номер ВРФ, официально такая организация, как «Центральная служба учета ресурсов» (ЦСУР), не существует. Перечисленные данные поддельны и не внесены ни в одну базу, а физический адрес компании и вовсе отсутствует на бланке.

Кроме того, в бумаге приводится таблица, в которой указана стоимость кубометра воды, норма на человека и общая стоимость за месяц потребления в случае, если счетчик не будет поверен в указанный на бланке срок. Но цифры в тарифе не имеют ничего общего с пензенской реальностью.

Чтобы не попасть на уловки мошенников, абоненту важно знать, когда необходимо осуществлять поверку. Для этого нужно изучить паспорт водомера. С момента последней поверки должно пройти 4 года для водомера горячей воды и 6 лет для холодной.

Если срок поверки истек, следует обратиться в ресурсоснабжающую организацию

и вызвать специалиста. Важно то, что снимать пломбу имеет право только работник ООО «Горводоканал».

Если потребитель все же решил связаться с компанией и воспользоваться ее услугами, то ему придется оплатить не только услуги «Центральной службы учета ресурсов», но и штраф, выписанный водоканалом за повреждение пломбы на счетчике.

Сама компания в лучшем случае выдаст вам договор на выполнение услуг и акт выполненных работ, с которыми вам посоветуют обратиться в горводоканал для установки пломбы на счетчик.

ООО «Горводоканал» просит всех жителей Пензы проявлять бдительность и осторожность при получении подобных писем. И если все же возникли какие-то вопросы, то лучше перестраховаться и позвонить в кол-центр горводоканала по телефону 20-00-19.