01.08.2019 | 13:56

В Пензенской области установили пять площадок минеральной подкормки диких животных.

Охотоведы Бессоновского и Лунинского районов позаботились о здоровье лесных обитателей, поскольку растительная пища бедна солями натрия, кальция и другими микроэлементами.

«Растущий молодняк лосей и оленей, кормящие самки, самцы с не окостеневшими еще рогами, зайцы, белки и остальные растительноядные звери нуждаются в минеральной подкормке», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.

Площадки спасают зверей от минерального голодания и удерживают от перекочевок, к которым приводит отсутствие соли.