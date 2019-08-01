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Общество | В пензенских лесах установили площадки для подкормки животных

01.08.2019|13:56
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В Пензенской области установили пять площадок минеральной подкормки диких животных.

Охотоведы Бессоновского и Лунинского районов позаботились о здоровье лесных обитателей, поскольку растительная пища бедна солями натрия, кальция и другими микроэлементами.

«Растущий молодняк лосей и оленей, кормящие самки, самцы с не окостеневшими еще рогами, зайцы, белки и остальные растительноядные звери нуждаются в минеральной подкормке», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.

Площадки спасают зверей от минерального голодания и удерживают от перекочевок, к которым приводит отсутствие соли.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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