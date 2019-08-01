01.08.2019 | 15:36

В детском оздоровительном лагере «Юность» во время каникул провели урок мужества. В гостях у мальчишек и девчонок побывали ветераны боевых действий и представители центра военно-патриотического воспитания.

Сначала наградили лучших художников, которые приняли участие в конкурсе рисунка «Что такое подвиг».

У детей разное представление о подвиге, для одних это смерть во имя товарищей, для других - поступок более мирный.

«Для меня подвиг - это просто совершить какое-нибудь хорошее дело. Я изобразила, как люди из разных стран, конкретно из России и из Германии, поднимались вместе на гору и друг другу помогали», - рассказала победитель конкурса детского рисунка «Что такое подвиг» Светлана Куликова.

Старший прапорщик Николай Ковалев рассказал подросткам о могуществе российской армии. Ветеран боевых действий служил в Афганистане и странах Восточной Европы, везде царила напряженность.

«Когда генеральный штаб разработал план по оказанию помощи социалистической республике Чехословакии, за одну ночь десантники закрыли всю Чехословакию без выстрелов, без шума, тихо, спокойно. Войска своим присутствием там весь мир удивили», - вспомнил он.

Боец поискового отряда поведал о находках, обнаруженных на местах боев в годы Великой Отечественной: фрагментах истлевшего оружия, обмундирования погибших солдат - как советских, так и немецких. Парни научили друг друга разбирать и собирать автомат Калашникова.

Детские отряды «Юности» будут расформированы через несколько дней, когда наступит время последней лагерной смены.