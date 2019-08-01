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Общество | Пензенские пожарные представят регион на окружном конкурсе профмастерства

01.08.2019|15:54
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На базе пензенской пожарно-спасательной части прошел второй этап ежегодного конкурса профессионального мастерства. В нем приняли участие девять человек. Это представители Кузнецка, Нижнего Ломова и областного центра.

Начальник караула кузнецкой пожарно-спасательной части № 8 Артем Савельев взобрался на высоту четырехэтажного дома чуть меньше чем за 27 секунд. Это хороший результат. На службе молодой человек уже шестой год.

«Данную профессию выбрал еще в детстве, так как мой отец такой же пожарный. Хотел пойти по его стопам, всегда приходил в детстве в часть, нравилась пожарная техника. Спасение людей я считаю одной из самых достойных профессий», - поделился Артем.

Конкурсантов ждала отработка физических нормативов, задания по пожарно-спасательной и тактико-специальной подготовке, а также теоретическая часть.

«Специалистам придется проявить все свои умения, мастерство и профессионализм, которые им присущи в жизни и на службе. Ежегодный смотровой конкурс - это совершенствование знаний, умений, навыков и профессионального мастерства. Огнеборцы ежедневно выполняют свой долг, и от качества их подготовки порой зависят жизни людей», - отметил заместитель начальника отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Данило Шапошник.

Лучшие пензенские начальник караула, пожарный, а также работник пожарной охраны будут представлять регион на окружном конкурсе профмастерства.

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