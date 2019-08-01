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Общество | Детские площадки на ул. Циолковского опасны для маленьких пензенцев

01.08.2019|10:30
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Детские площадки на улице Циолковского представляют потенциальную опасность для ребят. К такому выводу пришли участники рейда, проводившегося в рамках всероссийской акции «Безопасность детства - 2019» в среду, 31 июля.

Игровые элементы во дворах жилых домов № 6, 6а и 8 отслужили свое и теперь могут вызвать у маленьких посетителей не радость, а слезы.

«Для устранения выявленных недостатков информация направлена в администрацию г. Пензы», - сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елены Столяровой.

Ранее омбудсмен сочла детскую площадку на улице Кронштадтской непригодной для игр. Установленным там аттракционам не один десяток лет, все они пришли в упадок и того и гляди рухнут на приблизившегося человека.

Грибок и лесенка с облупившейся краской и неполным комплектом деталей, автомобильные шины - вот и все, что можно увидеть на площадке.

В мае глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призывал подчиненных проинспектировать все игровые зоны во дворах, посмотреть, что необходимо сделать для того, чтобы находиться там было безопасно. Его поручение должно было быть исполнено до 1 июня.

Источник — фото www.upr-penza.ru
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Гость|01.08.2019 10:43|

Зачем тратить деньги на Циолковского на детские площадки,если дома будут сносить и переселять в Зарю?

Гость|01.08.2019 10:49|

penzainform.ru писал(a):

В мае глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призывал подчиненных проинспектировать все игровые зоны во дворах, посмотреть, что необходимо сделать для того, чтобы находиться там было безопасно. Его поручение должно было быть исполнено до 1 июня.
попризывал, а толку 00000000)))))))

Гость|01.08.2019 10:49|

ноль целых х..... десятых)))

Гость|01.08.2019 10:53|

Для маленьких может и опасны, а для больших тетей и дядей самое то - с пивком посидеть.

Имя: Гость
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