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Общество | Жители Лодочного проезда не платили за коммунальные услуги с 2015 года

31.07.2019|16:09
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Дверь судебным приставам и представителю взыскателя, это ресурсоснабжающая организация, так и не открыли. Похоже, в момент прихода нежеланных гостей из взрослых никого дома не было. Сумма долга около 130 000 рублей. А всего некоторые жители Лодочного проезда начиная с 2015 года не заплатили за оказанные коммунальные услуги более 350 000.

«Те собственники, которые вообще не оплачивали свою задолженность, на них были поданы документы в суд. После получения судебного приказа они были направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания», - сообщила ведущий юрисконсульт ресурсоснабжающей компании Жанна Демидова.

В следующей квартире от визитеров никто не прятался и не убегал. Наоборот, их спокойно впустили в дом. Судебные приставы уже были там ранее. И, возможно, если бы не сложная финансовая ситуация в этой семье, то проблему давно уже удалось бы решить.

«Мне по сей день зарплату не заплатили, с того года еще не отдали деньги, и немалые», - рассказал мужчина.

Но телевизор и стиральную машину описали. Если в течение 10 дней не будет внесена определенная сумма, то они будут выставлены взыскателем на торги. Тем не менее он предоставляет всем гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, возможность написать заявление и реструктурировать долг за оказанные услуги.

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Гость|31.07.2019 18:47|

Отрезать газ,свет,воду,канализацию.

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