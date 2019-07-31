Иерей Виктор Сторожев, который в Пензенской епархии отвечает за взаимодействие с МВД и Росгвардией, провел духовную беседу с сотрудниками последней. Он побывал в управлении в связи с днем памяти великого князя Владимира, который по благословению патриарха стал небесным покровителем Росгвардии.
Священник рассказал стражам порядка о житии святого князя.
«Это был мудрый правитель, полководец, святой. Небесное заступничество святого равноапостольного князя Владимира сегодня расценивается как знак высокого государственного и духовного предназначения войск национальной гвардии Российской Федерации в деле достижения законности и порядка, покоя и мира на российской земле», - заявил Виктор Сторожев.
Затем он благословил росгвардейцев на ратную службу и окропил святой водой стены управления.
penzainform.ru писал(a):Как же раньше-то жили и работали,до окрапления?