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Общество | Пензенских росгвардейцев благословили на ратную службу

31.07.2019|09:25
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Иерей Виктор Сторожев, который в Пензенской епархии отвечает за взаимодействие с МВД и Росгвардией, провел духовную беседу с сотрудниками последней. Он побывал в управлении в связи с днем памяти великого князя Владимира, который по благословению патриарха стал небесным покровителем Росгвардии.

Священник рассказал стражам порядка о житии святого князя.

«Это был мудрый правитель, полководец, святой. Небесное заступничество святого равноапостольного князя Владимира сегодня расценивается как знак высокого государственного и духовного предназначения войск национальной гвардии Российской Федерации в деле достижения законности и порядка, покоя и мира на российской земле», - заявил Виктор Сторожев.

Затем он благословил росгвардейцев на ратную службу и окропил святой водой стены управления.

Источник — фото пензенская-епархия.рф
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Гость|31.07.2019 09:44|

penzainform.ru писал(a):

Затем он благословил росгвардейцев на ратную службу и окропил святой водой стены управления.
Как же раньше-то жили и работали,до окрапления?

Гость|31.07.2019 09:54|

penzainform.ru писал(a):

окропил святой водой
Гость писал(a):
до окрапления
Чтож ты нехристь глаголишь то окаянный!

Гость|31.07.2019 10:14|

Так атеисты с детства мы,можа чаво и не так? Денех нет окропляться,вот так и живём.хлеб жуём.

Гость|31.07.2019 10:16|

Иерей мы сним раньше в наркологии лежали

Гость|31.07.2019 10:18|

penzainform.ru писал(a):

благословил росгвардейцев на ратную службу
Пенсионеров дубинками охаживать...

Гость|31.07.2019 10:19|

penzainform.ru писал(a):

Это был мудрый правитель, полководец, святой.
Преступник он был, а не святой.

Гость|31.07.2019 10:22|

Сообщения о том, что в Сергиевом Посаде служба скорой помощи полчаса не могла работать из-за приезда в города патриарха Московского и всея Руси Кирилла, не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков

Гость|31.07.2019 10:30|

Затем он благословил росгвардейцев на ратную службу и окропил святой водой стены управления. И благословил на борьбу со своим народом

Гость|31.07.2019 10:36|

купил в церкви "святую" воду через две недели позеленела

назад контрафакт принимают?

Гость|31.07.2019 11:06|

penzainform.ru писал(a):

Он побывал в управлении в связи с днем памяти великого князя Владимира, который по благословению патриарха стал небесным покровителем Росгвардии.
вот как с этого не взоржать?

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