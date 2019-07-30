30.07.2019 | 11:12

В понедельник, 29 июля, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков провел прием граждан.

К депутату обратились 25 человек. В числе приоритетных вопросов - состояние дорог, работа управляющих компаний, благоустройство внутридворовой территории, водоснабжение частного сектора.

В работу приняты коллективные обращения об опиловке аварийных деревьев, отсыпке дорог в частном секторе, установке светофора и знака «Движение запрещено».

Жители дома № 103/49 на улице Московской на прием к Вадиму Супикову пришли с просьбой помочь оформить документы, необходимые для признания здания аварийным. Заявителям дали разъяснения.

Также рассмотрены заявления о содействии в проведении капитального ремонта дома, оказании юридической помощи.

Положительно решены просьбы об организации паломнической поездки для жителей микрорайона Шуист, оказании помощи клубу людей старшего поколения «Ровесники».

Все обращения Вадим Супиков взял на личный контроль, дал по ним соответствующие поручения со сроками выполнения.