30.07.2019 | 16:46

В Пензенской области введена новая льгота для многодетных семей: их освободили от оплаты услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. Правда, привилегию получили только те, кто проживает в частном доме.

«Многодетная семья оплачивает вывоз мусора за мать, отца и двоих детей, а начиная с третьего ребенка это начисление не происходит», - сообщила начальник управления Министерства труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Марина Кирилова.

Получить льготу можно, обратившись к региональному оператору, который вас обслуживает. Контакты организации указаны в квитанции.

Как пояснила Марина Кирилова, при себе необходимо иметь паспорт, свидетельства о рождении на всех детей и документ, подтверждающий, что они зарегистрированы по данному адресу.

Имеют право на льготу более 5 500 семей области, с заявлением на текущий момент обратились только 350 из них.