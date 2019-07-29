29.07.2019 | 17:37

Уже со следующего года увеличится период получения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Соответствующие поправки в законодательство одобрил Совет Федерации. Если раньше родители имели право рассчитывать на материальную помощь только до достижения малышом 1,5 лет, то теперь - до трех. Кроме того, изменится и сумма. Пока она равна 50 рублям.

«В каждом субъекте Российской Федерации будет установлен размер на уровне величины прожиточного минимума. В Пензенской области с 1 января 2020 года этот размер будет составлять 9 817 рублей в месяц на ребенка», - сообщила начальник управления Министерства труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Марина Кирилова.

Право на господдержку имеют как работающие, так и безработные родители. Главное, чтобы доход на члена семьи не превышал двух прожиточных минимумов, это приблизительно 21 тысяча рублей. Другими словами, если зарплата папы 40 тысяч, мамы - 15 и есть один ребенок, поделив на троих, получаем 18 тысяч с небольшим. Значит, можно идти писать заявление.

«На первого ребенка пособие будет выплачиваться, как и было, в органах социальной защиты населения, на второго - в отделении Пенсионного фонда Российской

Федерации по Пензенской области из материнского капитала», - добавила Марина Кирилова.

Пособия будут назначаться на один год. Затем уровень дохода потребуется подтверждать вновь.