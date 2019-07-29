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Общество | Штукатур-маляр «Термодома» стал лучшим в Пензенской области

29.07.2019|16:37
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Татьяна Родькина, 10 лет работающая в строительном холдинге «Термодом», стала победителем этапа конкурса «Лучший по профессии». За звание боролись 18 специалистов, им необходимо было подготовить стены строящейся школы в микрорайоне Арбеково к покраске.

Стаж работы штукатуром-маляром у Татьяны Родькиной составляет 36 лет, поэтому волнений перед конкурсом она не испытывала, была уверена в победе.

«Мне попался очень сложный участок: полов нет, света нет, воды рядом нет. Но я очень старалась не подвести «Термодом». Мне нравится работать в этой компании, у нас душевные руководители, их от всего сердца хочу поблагодарить», - рассказала победительница.

Конкурс «Лучший по профессии» проходит на призы губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Торжественное награждение победителей состоится в октябре. Лучшим специалистам вручат ключи от автомобилей.

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