29.07.2019 | 16:37

Татьяна Родькина, 10 лет работающая в строительном холдинге «Термодом», стала победителем этапа конкурса «Лучший по профессии». За звание боролись 18 специалистов, им необходимо было подготовить стены строящейся школы в микрорайоне Арбеково к покраске.

Стаж работы штукатуром-маляром у Татьяны Родькиной составляет 36 лет, поэтому волнений перед конкурсом она не испытывала, была уверена в победе.

«Мне попался очень сложный участок: полов нет, света нет, воды рядом нет. Но я очень старалась не подвести «Термодом». Мне нравится работать в этой компании, у нас душевные руководители, их от всего сердца хочу поблагодарить», - рассказала победительница.

Конкурс «Лучший по профессии» проходит на призы губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Торжественное награждение победителей состоится в октябре. Лучшим специалистам вручат ключи от автомобилей.