26.07.2019 | 17:38

В Пензе один из крупных перевозчиков отменил планируемое повышение стоимости проезда на своих маршрутах. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила начальник городского управление транспорта и связи Юлия Еремина.

«В соответствии с дополнительными уведомлениями ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6» принято решение не повышать стоимость проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы № 4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 54, 81, 89», - уточнила она.

Повышение должно было случиться 5 августа. За одну поездку планировали брать 27 рублей, а не 23, как сейчас.

На линиях, обслуживаемых вторым крупным перевозчиком - ООО «Дилижанс», поездка подорожала с 8 июля: на 2 рубля в автобусах большого класса № 66, 70, 82с, на 4 рубля - малого класса № 1, 1т, 2а, 5к, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 73, 77, 85, 93.

Повысило цены на своих маршрутах № 6, 17, 39, 71, 75, 80 и ООО «Автокомбинат».

С 8 июля пензенцы, стремясь сэкономить, начали ждать на остановках микроавтобусы «Меркурия».