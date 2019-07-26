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Общество | В Пензе отменено грядущее повышение стоимости проезда на 10 маршрутах

26.07.2019|17:38
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В Пензе один из крупных перевозчиков отменил планируемое повышение стоимости проезда на своих маршрутах. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила начальник городского управление транспорта и связи Юлия Еремина.

«В соответствии с дополнительными уведомлениями ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6» принято решение не повышать стоимость проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы № 4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 54, 81, 89», - уточнила она.

Повышение должно было случиться 5 августа. За одну поездку планировали брать 27 рублей, а не 23, как сейчас.

На линиях, обслуживаемых вторым крупным перевозчиком - ООО «Дилижанс», поездка подорожала с 8 июля: на 2 рубля в автобусах большого класса № 66, 70, 82с, на 4 рубля - малого класса № 1, 1т, 2а, 5к, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 73, 77, 85, 93.

Повысило цены на своих маршрутах № 6, 17, 39, 71, 75, 80 и ООО «Автокомбинат».

С 8 июля пензенцы, стремясь сэкономить, начали ждать на остановках микроавтобусы «Меркурия».

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Гость|26.07.2019 17:42|

круто! Спасибо

Гость|26.07.2019 17:42|

penzainform.ru писал(a):

С 8 июля пензенцы, стремясь сэкономить, начали ждать на остановках микроавтобусы «Меркурия».
всё правильно, пусть эти крахоборы с комбината и дилижанса сами на своих маршрутках катаются)))))))))))))))))))

Гость|26.07.2019 17:43|

зато паники то сколько было... хорошая новость

Гость|26.07.2019 17:43|

еще бы с меняющейся ценой на 149 и 130 разобрались

Гость|26.07.2019 17:43|

администрация города все таки смогла решать вопрос! уважаю

Гость|26.07.2019 17:43|

вот это я понимаю пятница сегодня удачная

Гость|26.07.2019 17:44|

хорошо только я троллейбусы все ранов больше люблю на них буду ездить! там тем более 20р всего лишь проезд

Гость|26.07.2019 17:45|

Гость писал(a):

администрация города все таки смогла решать вопрос! уважаю
Вы уверены, что это администрация решила вопрос?.. Просто руководство Меркурия решило отыграть у конкурентов пассажиропоток. И это правильно

Гость|26.07.2019 17:46|

))))

Гость|26.07.2019 17:46|

Спасибо большое Белозерцеву

Гость|26.07.2019 17:48|

Гость писал(a):

Спасибо большое Белозерцеву
сказали руководители Дилижанса и Автокомбината

Гость|26.07.2019 17:49|

Не знаю, как вы, а я теперь наизусть знаю маршруты Меркурия и, если надо ехать на общественном транспорте, жду Меркурий.

Гость|26.07.2019 17:49|

новость обрадует всех тех кто орал из за 4 рублей

Гость|26.07.2019 17:49|

Почему???

Хочу проезд по 50 рублей надоели мне эти копейки!

Гость|26.07.2019 17:50|

супер

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