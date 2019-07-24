24.07.2019 | 10:12

В Пензе стоимость проезда в общественном транспорте повысится еще на девяти маршрутах - на этот раз обслуживаемых ООО «Меркурий». Соответствующие объявления горожане увидели в микроавтобусах утром в среду, 24 июля.

Речь идет о маршрутах № 4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81, 89. С 5 августа одна поездка в них и провоз багажа будут стоить 27 рублей, а не 23, как раньше.

При этом в маршрутках № 30, также закрепленных за «Меркурием», с 29 июля можно будет ездить за 26 рублей.

На линиях, обслуживаемых ООО «Дилижанс», поездка подорожала с 8 июля: на 2 рубля в автобусах большого класса № 66, 70, 82с, на 4 рубля - малого класса № 1, 1т, 2а, 5к, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 73, 77, 85, 93. Повысило цены на своих маршрутах № 6, 17, 39, 71, 75, 80 и ООО «Автокомбинат».

ООО «Меркурий», обслуживающее, помимо маршрутов № 4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81, 89, автобусы большого класса № 54, тогда заявляло, что пока стоимость проезда повышать не будет.

В общественном транспорте, заезжающем в Спутник, и вовсе ввели особый тариф. С 15 июля из села Засечного на автобусе большой вместимости № 130 можно уехать за 25 рублей. Тем, кто передвигается на 130-м в границах областного центра (без заезда в Спутник), приходится отдавать 23. В маршрутках № 149 с 22 июля билет до/из Спутника стоит 27 рублей, по Пензе - 25.

Изменившиеся тарифы доставляют неудобства пассажирам: люди путаются из-за разной стоимости проезда. «Заходишь и не знаешь, какую сумму готовить: 23, 26, 27, 25?» - возмутилась одна из горожанок.