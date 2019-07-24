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Общество | В Пензе стоимость проезда повысится еще на девяти маршрутах

24.07.2019|10:12
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В Пензе стоимость проезда в общественном транспорте повысится еще на девяти маршрутах - на этот раз обслуживаемых ООО «Меркурий». Соответствующие объявления горожане увидели в микроавтобусах утром в среду, 24 июля.

Речь идет о маршрутах № 4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81, 89. С 5 августа одна поездка в них и провоз багажа будут стоить 27 рублей, а не 23, как раньше.

При этом в маршрутках № 30, также закрепленных за «Меркурием», с 29 июля можно будет ездить за 26 рублей.

На линиях, обслуживаемых ООО «Дилижанс», поездка подорожала с 8 июля: на 2 рубля в автобусах большого класса № 66, 70, 82с, на 4 рубля - малого класса № 1, 1т, 2а, 5к, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 73, 77, 85, 93. Повысило цены на своих маршрутах № 6, 17, 39, 71, 75, 80 и ООО «Автокомбинат».

ООО «Меркурий», обслуживающее, помимо маршрутов № 4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81, 89, автобусы большого класса № 54, тогда заявляло, что пока стоимость проезда повышать не будет.

В общественном транспорте, заезжающем в Спутник, и вовсе ввели особый тариф. С 15 июля из села Засечного на автобусе большой вместимости № 130 можно уехать за 25 рублей. Тем, кто передвигается на 130-м в границах областного центра (без заезда в Спутник), приходится отдавать 23. В маршрутках № 149 с 22 июля билет до/из Спутника стоит 27 рублей, по Пензе - 25.

Изменившиеся тарифы доставляют неудобства пассажирам: люди путаются из-за разной стоимости проезда. «Заходишь и не знаешь, какую сумму готовить: 23, 26, 27, 25?» - возмутилась одна из горожанок.

Источник — фото vk.com/podslushano58
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Гость|24.07.2019 10:39|

penzainform.ru писал(a):

Изменившиеся тарифы доставляют неудобства пассажирам: люди путаются из-за разной стоимости проезда. «Заходишь и не знаешь, какую сумму готовить: 23, 26, 27, 25?» - возмутилась одна из горожанок.
готовь 50р это только разминка

Гость|24.07.2019 10:42|

Губерния вразнос пошла. Теперь кто сколько хочет, столько и берет. Вперед все идите зарабатывать. Видимо теперь можно всем кто хочет возить людей

Гость|24.07.2019 10:46|

Надо создавать муниципальный транспорт! При прошлом развалили, пусть вновь создают!

Гость|24.07.2019 10:49|

зачем им создавать себе конкурента?

Гость|24.07.2019 10:51|

Гость писал(a):

Гость|24.07.2019 10:49|

зачем им создавать себе конкурента?

Чтобы дальше выбираться, иначе то как? 100 автобусов пообещал уже!

Гость|24.07.2019 10:52|

25-автобус 28-марщрутка

Гость|24.07.2019 10:55|

Цена проезда везде разная, поневоле скажешь, Пенза–город контрастов.

Гость|24.07.2019 10:58|

Пенза-город педерастов.

Гость|24.07.2019 11:08|

Тула меньше Пензы, а там стоимость проезда 20 рублей на всех видах транспорта!!!!

Гость|24.07.2019 11:11|

да когда же уже уймутся, кровопийцы. Сталина нам не хватает...

Гость|24.07.2019 11:13|

Гость писал(a):

Сталина нам не хватает...
На Колыму захотелось?

Гость|24.07.2019 11:16|

Какая взаимосвязь между муниципальным транспортом и "создавать себе конкурентов"? муниципалитет никак на это повлиять не может это не его полномочия это "Меркурий" и "Делижанс" цены устанавливает.

Гость|24.07.2019 11:17|

Гость писал(a):

Тула меньше Пензы, а там стоимость проезда 20 рублей на всех видах транспорта!!!!

Белгород такой же 500 000 населения как и Пенза. Стоимость проезда 20 рублей и то введена с октября 2019 года. А до октября проезд стоил 15 рублей во всех видах транспорта.

Эти оценили, что у Дилижанса фортель прошёл и никаких санкций не последовало. Более того, УФАС заявило, что на нерегулируемых маршрутах они могут так поступать, вот быстрое повышение.

Ну ладно, 8 сентября на выборах оно кому-то очень сильно аукнется. И на выборах губернатора в следующем году тоже.

Гость|24.07.2019 11:22|

не нужно забывать что сейчас мы имеем дело уже с последствиями... и повлиять на них ни губер ни город не может. а вот те кто продал общественный транспорт в частные руки и разорил муп ппп - уже не работают...

Гость|24.07.2019 11:22|

Пора обзаводиться хорошим велосипедом.

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