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Общество | В Пензе маляры борются за автомобиль в конкурсе «Лучший по профессии»

26.07.2019|17:37
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Вслед за каменщиками в борьбу за личный транспорт вступили маляры. В Пензе продолжается областной конкурс «Лучший по профессии». Главный приз - автомобиль.

Большинство участников состязаний - это представительницы прекрасного пола, из 16 претендентов на победу их 11. Зачищают, грунтуют и шпатлюют стены новой школы, которую возводят в дальнем Арбекове.

Наталья Кузасьева трудится в сфере строительства уже 15 лет.

«Мне приносит удовольствие, что я вкладываю свое. Это для людей», - поделилась она.

Соревнования в профмастерстве включают в себя два этапа. Первый - это выполнение производственного задания, на него отводится 6 часов.

«Будет определяться чистая выработка, то есть сколько квадратных метров прошпатлюют отделочники в единицу времени, будут оцениваться качественные критерии - это ровность отделочного покрытия. И после выполнения производственного задания они будут сдавать теоретический экзамен», - пояснил председатель жюри Александр Пресняков.

Пока же хрупкие и не очень женщины лихо штурмуют строительные леса.

Всего силами конкурсантов будет приготовлено под покраску порядка тысячи квадратных метров стен новой арбековской школы.

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