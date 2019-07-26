26.07.2019 | 17:37

Вслед за каменщиками в борьбу за личный транспорт вступили маляры. В Пензе продолжается областной конкурс «Лучший по профессии». Главный приз - автомобиль.

Большинство участников состязаний - это представительницы прекрасного пола, из 16 претендентов на победу их 11. Зачищают, грунтуют и шпатлюют стены новой школы, которую возводят в дальнем Арбекове.

Наталья Кузасьева трудится в сфере строительства уже 15 лет.

«Мне приносит удовольствие, что я вкладываю свое. Это для людей», - поделилась она.

Соревнования в профмастерстве включают в себя два этапа. Первый - это выполнение производственного задания, на него отводится 6 часов.

«Будет определяться чистая выработка, то есть сколько квадратных метров прошпатлюют отделочники в единицу времени, будут оцениваться качественные критерии - это ровность отделочного покрытия. И после выполнения производственного задания они будут сдавать теоретический экзамен», - пояснил председатель жюри Александр Пресняков.

Пока же хрупкие и не очень женщины лихо штурмуют строительные леса.

Всего силами конкурсантов будет приготовлено под покраску порядка тысячи квадратных метров стен новой арбековской школы.