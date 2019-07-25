25.07.2019 | 10:16

В ночь на четверг, 25 июля, на улице Володарского в Пензе приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента ЖКХ города Максим Иванкин.

«Работы проводятся в ночное время во избежание образования скопления транспортных средств и возникновения аварийных ситуаций», - пояснил чиновник, уточнив, что дорожники приступили к укладке в 23:00.

Ранее пензенцы в соцсети «ВКонтакте» поделились снимками четырех люков на улице Володарского, представляющих опасность. Три находились посередине дороги, последний - у бордюра, отделявшего проезжую часть от тротуара. Возле одного из люков асфальт не был снят, вокруг другого образовалась глубокая яма. Еще два опасно накренились и почти провалились.