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Общество | В Пензе на улице Володарского ночью начали укладывать асфальт

25.07.2019|10:16
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В ночь на четверг, 25 июля, на улице Володарского в Пензе приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента ЖКХ города Максим Иванкин.

«Работы проводятся в ночное время во избежание образования скопления транспортных средств и возникновения аварийных ситуаций», - пояснил чиновник, уточнив, что дорожники приступили к укладке в 23:00.

Ранее пензенцы в соцсети «ВКонтакте» поделились снимками четырех люков на улице Володарского, представляющих опасность. Три находились посередине дороги, последний - у бордюра, отделявшего проезжую часть от тротуара. Возле одного из люков асфальт не был снят, вокруг другого образовалась глубокая яма. Еще два опасно накренились и почти провалились.

Источник — фото Максима Иванкина, www.facebook.com
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Гость|25.07.2019 10:41|

В постановлении Пленума ВС РФ от 25 июня 2019 г. № 20 сказано, что по закону камеры, используемые для видеофиксации, должны иметь свидетельство о метрологической поверке и документы, регламентирующие их работу, в соответствии с которыми они и должны применяться. Так, как эти условия при фиксации правонарушения не соблюдаются, то следовательно, привлечь водителя к ответственности нельзя.

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