Звонки на телефон горячей линии не прекращались в течение двух часов. Ровно столько главный внештатный инфекционист минздрава области Джамиля Курмаева подробно и терпеливо отвечала на вопросы о воспалительных заболеваниях печени вирусного происхождения.
Так, например, в 2019-м количество заразившихся гепатитом А по сравнению с прошлым годом увеличилось в шесть раз. Хотя меры профилактики элементарны.
«Соблюдение правил личной гигиены, употребление в пищу только кипяченой или бутилированной воды. И самое основное, что следует отметить: от вирусного гепатита А есть вакцина, можно сделать прививку и себя обезопасить», - рассказала Джамиля Курмаева.
Но больше всего вопросов было связано с гепатитами B и C, которые передаются через кровь и половым путем.
Всех, кто не смог позвонить по телефону горячей линии, ждут на приеме в областном центре специализированных видов медицинской помощи.