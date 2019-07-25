25.07.2019 | 17:16

Звонки на телефон горячей линии не прекращались в течение двух часов. Ровно столько главный внештатный инфекционист минздрава области Джамиля Курмаева подробно и терпеливо отвечала на вопросы о воспалительных заболеваниях печени вирусного происхождения.

Так, например, в 2019-м количество заразившихся гепатитом А по сравнению с прошлым годом увеличилось в шесть раз. Хотя меры профилактики элементарны.

«Соблюдение правил личной гигиены, употребление в пищу только кипяченой или бутилированной воды. И самое основное, что следует отметить: от вирусного гепатита А есть вакцина, можно сделать прививку и себя обезопасить», - рассказала Джамиля Курмаева.

Но больше всего вопросов было связано с гепатитами B и C, которые передаются через кровь и половым путем.

Всех, кто не смог позвонить по телефону горячей линии, ждут на приеме в областном центре специализированных видов медицинской помощи.