24.07.2019 | 16:16

Что делать, знают, а вот кто виноват в том, что проспект Строителей пришлось на долгое время перекрывать для движения, еще предстоит выяснить. Две организации обвиняют друг друга. Представители горводоканала считают, что световая опора расположена неправильно, прямо над трубами.

«Не буду за все остальные столбы говорить, которые туда дальше идут, но очень много по городу Пензе попадается столбов, которые приходится держать - или рядом, в зоне. И когда происходит авария на водопроводных, канализационных сетях, обычно размывается грунт. Котлованы большие - и столбы просто вынимать приходится», - рассказал начальник службы ООО «Горводоканал» Анатолий Мещеряков.

А вот что о причинах случившегося говорит исполнительный директор «Горэлектротранса» Александр Кровяков.

«А то, что вода пошла под наш столб - это только из-за того, что здесь идут работы по прокладке труб. Вода-то, она ищет, куда-то ей надо выйти. И она вышла сюда», - отметил он.

Демонтировать и затем повторно установить опору контактной сети предстоит транспортникам. Все финансовые затраты тоже ложатся на плечи организации, в чьем ведении находится троллейбусный парк и данный столб.

«Мы будем пока их нести, а потом в качестве регресса передадим горводоканалу, который является виновником этого происшествия», - добавил Александр Кровяков.

«Из ряда вон выходящего ничего нет. Да, авария, да, тяжелая, будем устранять. Справимся, как и раньше справлялись с подобными ситуациями», - пояснил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Сергей Ивенков.

Световую опору выкопали, вынули и уложили вдоль дороги. Специалисты работали всю ночь, движение на участке возобновилось лишь утром.