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Общество | Житель Нижнеломовского района пошел в суд после удаления с ЕГЭ из-за кулона

23.07.2019|13:53
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Житель Нижнеломовского района не смог оспорить в суде акт об удалении с единого государственного экзамена по физике, который проходил 5 июня.

Во время проведения ЕГЭ в интернете появилась фотография его задания. У самого участника обнаружили кулон - беспроводную bluetooth-гарнитуру.

Молодой человек заявил, что ни в чем не виноват, и добровольно сдал устройство. По его словам, оно работает только вместе с телефоном и не является средством пересылки фотографий.

Технический специалист пришел к заключению, что гарнитура предназначена для передачи речевого сигнала. Так как любые средства связи на экзамене запрещены, результат испытания аннулировали.

Не согласившись с решением, участник ЕГЭ обратился к служителям Фемиды.

«Оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал установленным факт наличия запрещенных предметов в период проведения ЕГЭ, что свидетельствует о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ и влечет в свою очередь аннулирование результатов ЕГЭ, и отказал в удовлетворении заявленных требований», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.

Аналогичная ситуация имела место в Наровчате. Отец выпускника попытался через суд отменить решение об удалении своего сына с ЕГЭ по химии из-за часов Apple Watch.

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Гость|23.07.2019 14:31|

Ага, еще один самый умный

Гость|23.07.2019 14:48|

Не надо быть умнее и хитрее самого себя.Доигрались в прятки и получили результат 1:0

Гость|23.07.2019 15:10|

Какая тварь

Гость|23.07.2019 15:20|

Хто?

Гость|23.07.2019 15:35|

надо было прятать подальше. А так получилось как в известном фильме "Прием, прием"

Гость|23.07.2019 15:38|

Н-Ломов город коррупции Смотри первую школу- организатор сдачи ЭГЕ за деньги_завуч школы Елена Ивановна......из-за нее наши дети на следующий год поедут в мокшан сдавать....не нажрется...

Имя: Гость
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