23.07.2019 | 13:53

Житель Нижнеломовского района не смог оспорить в суде акт об удалении с единого государственного экзамена по физике, который проходил 5 июня.

Во время проведения ЕГЭ в интернете появилась фотография его задания. У самого участника обнаружили кулон - беспроводную bluetooth-гарнитуру.

Молодой человек заявил, что ни в чем не виноват, и добровольно сдал устройство. По его словам, оно работает только вместе с телефоном и не является средством пересылки фотографий.

Технический специалист пришел к заключению, что гарнитура предназначена для передачи речевого сигнала. Так как любые средства связи на экзамене запрещены, результат испытания аннулировали.

Не согласившись с решением, участник ЕГЭ обратился к служителям Фемиды.

«Оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал установленным факт наличия запрещенных предметов в период проведения ЕГЭ, что свидетельствует о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ и влечет в свою очередь аннулирование результатов ЕГЭ, и отказал в удовлетворении заявленных требований», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.

Аналогичная ситуация имела место в Наровчате. Отец выпускника попытался через суд отменить решение об удалении своего сына с ЕГЭ по химии из-за часов Apple Watch.