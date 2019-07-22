22.07.2019 | 13:08

С 1 августа увеличатся пенсии работающим пенсионерам. Для перерасчета подавать заявление не надо - он производится автоматически.

За каждый предыдущий отработанный год, исходя из уплаченных работодателем страховых взносов, начисляются дополнительные пенсионные баллы, и размер пенсии увеличивается. Пенсионер может получить не более трех баллов. Максимальная прибавка к страховой пенсии может составить 261,72 руб.

В Пензенской области страховые пенсии получают почти 400 тыс. человек. С 1 августа рассчитывать на прибавку может каждый четвертый пенсионер - те, кто работал в 2018 году. Размер прибавки рассчитывается индивидуально. В среднем повышение пенсий составит около 170 руб.

«Кроме того, в августе те пенсионеры, кто уволился в апреле 2019 года (а таких в регионе около 2 тысяч), получат пенсию с учетом всех пропущенных индексаций и с доплатой разницы с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения (с 1 мая по 31 июля). С сентября они будут получать пенсию без учета этой доплаты», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.