22.07.2019 | 15:03

Технологический лидер российского сектора интернета вещей «МегаФон» представил серию наиболее востребованных решений на платформе IoT, предназначенных для дистанционного контроля, учета и автоматического анализа различных параметров функционирования производств, предприятий и городской среды.

Новые продукты «МегаФона» «ВидеоАналитика», «Умное ЖКХ», «Цифровая управляющая компания» и «Экологический мониторинг» используют ПО отечественной разработки и поддерживают широко распространенные в России информационные системы, благодаря чему могут применяться как в решении задач частного бизнеса, так и для формирования систем «умный город» на региональном и муниципальном уровне.

Концепция «умного города» предполагает интеграцию информационных и коммуникационных IoT-технологий в целях управления городским имуществом и контроля инфраструктурных процессов. Различные сенсоры и видеокамеры с помощью интернета вещей объединяются с серверами и базовыми станциями сотовой связи, образуя среду для мониторинга, анализа и принятия ситуативных решений в автоматическом режиме, а также для предсказывания критических ситуаций.

«МегаФон» обладает богатым опытом и обширной экспертизой в данной сфере. Компания обслуживает 40% всех использующихся в России сим-карт для IoT-решений. С 2016 года до настоящего времени «МегаФон» довел общую абонентскую базу в этом секторе до 7 млн клиентов, заняв первое место по этому показателю.

Благодаря эффективности и востребованности собственных разработок, «МегаФон» формирует тренды, которым впоследствии следуют другие игроки российского рынка интернета вещей. Сейчас решения компании для «умных городов» успешно применяются в Брянске, Иннополисе, Сочи, Самаре, Челябинске. В стадии внедрения находятся проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Удмуртии, Ульяновской, Псковской, Новгородской и Саратовской областях.

Линейка новых продуктов компании для «умного города» построена на платформе отечественной разработки, включенной в реестр российского программного обеспечения. Это позволяет использовать ее не только в B2B, но и в B2G процессах, что критически важно для продуктов, предназначенных для интеграции и эксплуатации в формате «умного города».

«МегаФон» обладает собственной автоматизированной платформой управления сим-картами, поставляемой клиенту в составе пакетов услуг и продуктов. Она предназначена для повышения удобства при операциях с сотнями и тысячами сим-карт, позволяет быстро и незатратно активировать и блокировать сим-карты, подключать и отключать услуги и пакеты услуг. Решение действует в автоматическом режиме согласно сделанным пользователем настройкам и не нуждается в постоянном участии операторов.

В 2018 году М2М платформа управления сим-картами «МегаФона» была признана самой удобной среди всех операторов российской «большой тройки». Аналогичные решения имеются у каждого из них, но проводившее внешнюю экспертизу рейтинговое агентство AC&M официально оценило платформу «МегаФона» как наиболее комфортную с точки зрения удобства пользователей и скорости выполнения операций.