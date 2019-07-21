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Общество | Жителю Городищенского района отказали в замене неисправной «Нивы»

21.07.2019|14:51
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Житель Городищенского района не смог отстоять в суде право на замену якобы неисправного автомобиля на машину той же марки.

Мужчина купил «Ниву» в июле 2016 года в ООО «АвтоАвангард» за 493 200 рублей. Во время эксплуатации транспортного средства он выявил ряд недостатков. Самый серьезный - негерметичность системы кондиционирования: хладагент попадал в салон.

Владелец авто обратился в суд с требованием обязать продавца предоставить ему другую «Ниву», а также взыскать с фирмы неустойку за нарушение срока ремонта кондиционера в машине (24 660 рублей), неустойку за нарушение срока замены товара (1% от цены товара по день вынесения решения суда), компенсацию морального вреда (100 000) и штраф.

Представитель ООО «АвтоАвангард» подтвердил, что клиент обращался с заявлениями на негерметичность системы кондиционирования, однако это вовсе не означает, что проблема действительно была.

«Выявленный дефект в виде надрыва уплотнительного трубопровода высокого давления системы кондиционирования воздуха относится к производственным. Последнее техническое обслуживание автомобиля осуществлялось при пробеге 40 220 км. Сервисной книжкой установлен регламент прохождения технического осмотра автомобиля данной марки - через каждые 10 000 км пробега. На момент экспертного осмотра пробег автомобиля составлял более 70 000 км, что свидетельствует о нарушениях истцом правил эксплуатации автомобиля», - изложили в Городищенском районном позицию ответчика.

При этом, по словам представителя фирмы, мужчина продолжал ездить на машине (фактически отказавшись от предложения устранить надрыв уплотнительного кольца), хотя в иске указал, что товар требует замены ввиду невозможности использования.

«Кроме того, требования истца несоразмерны, поскольку согласно копии счета стоимость уплотнительного кольца составляет 47,96 руб., а по данным эксперта - 87,01 руб., в то время как стоимость нового аналогичного автомобиля составляет 527 900 руб», - добавили в суде.

В итоге служители Фемиды отказали мужчине в удовлетворении требований. Более того, в пользу ООО «АвтоАвангард» с него взыскали расходы по оплате судебных экспертиз в размере 48 900 рублей.

Городищенец не согласился с решением и подал жалобу в Пензенский областной суд, но там постановление оставили без изменения.

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Гость|21.07.2019 15:07|

Валите в Краснодар! Там такие дела со свистом проходят!

Гость|21.07.2019 15:39|

тазобрак он и в Африке тазобрак)))))

Гость|21.07.2019 16:03|

НЕПРОКАТИЛО???

Гость|21.07.2019 16:46|

Каков наглец ! Теперь сам торчит 48900.

Гость|21.07.2019 16:55|

Правильно,обнаглевшую деревенщину рублём наказывать надо.

Имя: Гость
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