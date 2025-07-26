Опубликовано видео момента ДТП с ВАЗом и машиной ППС в Пензе

26.07.2025 | 11:42

В Пензе на видео попал момент ДТП на пересечении улиц Гоголя и Свердлова. Столкнулись ВАЗ-2115 и автомобиль ППС.

Авария произошла в пятницу, 25 июля, в 20:15. Кадры опубликовали в Сети утром 26-го числа.

Водитель ВАЗа двигался в крайней правой полосе по улице Гоголя в сторону Красной Горки. Он не затормозил перед перекрестком и врезался в машину ППС, ехавшую с включенной мигалкой по улице Свердлова.

Удар пришел в бок полицейского автомобиля. Машина накренилась, но устояла, затем ее развернуло на 180 градусов. У ВАЗа разворотило переднюю часть.

Серьезных травм в ДТП не получил никто.