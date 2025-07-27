Очевидцы сообщили о жестком ДТП в районе Богословки

27.07.2025 | 15:55

Днем в воскресенье, 27 июля, в Пензенском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.

О жесткой аварии сообщили очевидцы. По их словам, вблизи Богословки, «на выезде к трассе», столкнулись 2 автомобиля: Mercedes и Mazda.

Удар был таким сильным, что Mazda оказалась в кювете, превратившись в груду металла.

«Девушка в тяжелом состоянии», - уточнил один из свидетелей.

На место прибыли сразу несколько карет скорой медицинской помощи, работают сотрудники ГАИ и пожарные.