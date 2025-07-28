В Колышлейском районе пенсионерка умерла после ссоры со знакомой

28.07.2025 | 18:29

В Колышлейском районе будут судить 58-летнюю жительницу, которая может быть виновна в смерти своей 61-летней знакомой.

Следствие установило, что 19 июля женщины поссорились на бытовой почве. Во время выяснения отношений младшая ударила старшую рукой по лицу, так что та упала на пол и ударилась головой.

От полученной травмы головы пенсионерка скончалась на месте.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и закрепляется доказательственная база, сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.