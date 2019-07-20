20.07.2019 | 17:35

Маленькая, но громкая машина с 2:00 не давала спать половине жителей дома № 25 на улице 8 Марта. Сработала сигнализация, ее не отключили ни через минуту, ни к утру.

Люди говорят, что смотрели из окон, какой автомобиль звучит на всю округу, поднимая с постели даже жителей 9-го этажа, только определить по мигающим аварийным огням это не получилось. Откуда звук, также было непонятно - здание построено буквой П, отражало эхо, как спортивный стадион. Оказалось, звук работает без подачи световых сигналов. Владелица на месте не появилась и в 9:00.

«И аккумулятор не садится! Обычно садится аккумулятор и не пищит, а это - всю ночь и утро. Звоним по телефону ей, но доступа нет», - рассказал мужчина.

Женщина оставила записку со своим номером, а сотовый выключила. Кто-то из жителей под «дворник» воткнул свое письмо с пожеланиями.

«По эвакуатору плачет. Спасибо за безумную ночь!» - сказано в записке.

«Ну невозможно - всю ночь! Голова и так трещит, а это вообще прямо! Это не с нашего, я вообще не знаю откуда», - возмутился пенсионер.

«Я не видела ее ни разу, никогда эту машину», - отметила женщина.

«Я не знаю, что делать. Только если подгонять машину, загрузить ее и увезти на платную стоянку», - предложил местный житель.

Такое действие может быть расценено как кража. С другой стороны, работающая всю ночь сигнализация - явное нарушение закона о тишине, за это положен штраф.

В 9:30 из первого подъезда вышел мужчина, услышал сигнализацию и позвонил владелице. Она спустилась следом, сказала, что спала отлично - окна на противоположной стороне. Но выключить противоугонное устройство сразу не смогла: неисправность в брелоке. Сладить с ним удалось только через полчаса.