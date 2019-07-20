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Общество | Жители ул. 8 Марта всю ночь не спали из-за сигналящего «Матиза»

20.07.2019|17:35
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Маленькая, но громкая машина с 2:00 не давала спать половине жителей дома № 25 на улице 8 Марта. Сработала сигнализация, ее не отключили ни через минуту, ни к утру.

Люди говорят, что смотрели из окон, какой автомобиль звучит на всю округу, поднимая с постели даже жителей 9-го этажа, только определить по мигающим аварийным огням это не получилось. Откуда звук, также было непонятно - здание построено буквой П, отражало эхо, как спортивный стадион. Оказалось, звук работает без подачи световых сигналов. Владелица на месте не появилась и в 9:00.

«И аккумулятор не садится! Обычно садится аккумулятор и не пищит, а это - всю ночь и утро. Звоним по телефону ей, но доступа нет», - рассказал мужчина.

Женщина оставила записку со своим номером, а сотовый выключила. Кто-то из жителей под «дворник» воткнул свое письмо с пожеланиями.

«По эвакуатору плачет. Спасибо за безумную ночь!» - сказано в записке.

«Ну невозможно - всю ночь! Голова и так трещит, а это вообще прямо! Это не с нашего, я вообще не знаю откуда», - возмутился пенсионер.

«Я не видела ее ни разу, никогда эту машину», - отметила женщина.

«Я не знаю, что делать. Только если подгонять машину, загрузить ее и увезти на платную стоянку», - предложил местный житель.

Такое действие может быть расценено как кража. С другой стороны, работающая всю ночь сигнализация - явное нарушение закона о тишине, за это положен штраф.

В 9:30 из первого подъезда вышел мужчина, услышал сигнализацию и позвонил владелице. Она спустилась следом, сказала, что спала отлично - окна на противоположной стороне. Но выключить противоугонное устройство сразу не смогла: неисправность в брелоке. Сладить с ним удалось только через полчаса.

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Гость|20.07.2019 18:52|

Поджечь! Тогда и сигнализация замолкнет!

Гость|20.07.2019 19:02|

задолбали в край жоповозники, камаза вам встречного

Гость|20.07.2019 19:47|

penzainform.ru писал(a):

. Но выключить противоугонное устройство сразу не смогла: неисправность в брелоке. Сладить с ним удалось только через полчаса.
Забавно. И ка же справились в итоге? Мантры прочли? Иль боторейку сменили?

Гость|20.07.2019 19:55|

а зачем нужна сигнализация если на неё никто не реагирует? могли б и обнести пока орет

Гость|20.07.2019 20:51|

Наглючка!Сама дрыхла,на людей наплевать?Нужно было в ГИБДД позвонить пусть бы с хозяйкой разбирались!

Гость|20.07.2019 21:05|

Матиз загнать в её мокрую пещеру.

Гость|20.07.2019 21:24|

кирпич ло матизу - плачет............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Гость|20.07.2019 21:26|

А наказать ее дуру?

Гость|20.07.2019 21:30|

Штраф за парковку на тротуаре ей выписали?

Гость|20.07.2019 21:39|

Еще и жители должны "отблагодарить"народными способами, чтобы неповадно было.

Гость|20.07.2019 22:00|

Гость писал(a):

А наказать ее дуру?
Арматурой или напильником пробивается капот в том месте где аккум. Вместе с аккумом. Вопрос 10 минут.

Слесарь сирёжа.

Гость|20.07.2019 22:12|

Сосальник ей сломать да и все.

Гость|20.07.2019 22:16|

Бывает. И хуже бывает.

Гость|20.07.2019 22:39|

Гость писал(a):

Наглючка!Сама дрыхла,на людей наплевать?Нужно было в ГИБДД позвонить пусть бы
Ага, пусть бы ещё и сиренами своими подудели.

Гость|20.07.2019 22:56|

Гость писал(a):

на людей наплевать?
это людям самим на себя наплевать

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Имя: Гость
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