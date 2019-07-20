20.07.2019 | 17:09

Жена должника увидела из окна, как судебные приставы что-то пишут в бумагах возле их с мужем машины, и тут же почувствовала неладное. Подозрения подтвердились: представители органа исполнительной власти пришли накладывать арест на Kia Picanto.

«Он знает о своих задолженностях, но от них уклоняется. Сколько раз к нему приходили - не могли его увидеть и с ним познакомиться, поэтому приехали на арест машины. Применяем вынужденные меры, чтобы подвигнуть его к погашению долга», - сообщила пристав Железнодорожного района г. Пензы Наталья Волкова.

Сумма составляет 100 лишним тысяч рублей, дело - в сводном производстве. Машину хотели перегнать с помощью эвакуатора на ответственное хранение, а затем выставить на торги, чтобы погасить задолженности. Супруга автовладельца успела вызвать его с работы, а сама села в салон держать оборону. Вместе с человеком никто транспорт убирать не будет.

«Дело в том, что ни одно судебное решение, ни один судебный приказ до меня не дошел. Я считаю, что не совсем корректно так поступать», - отметил должник.

Женщину попытались убедить покинуть машину, но представительница слабого пола оказалось не такой уж и слабой. Победа в борьбе за дверь досталась ей.

Для съемочной группы 11 канала было сделано небольшое исключение, дверь осторожно приоткрыли.

«Зачем им нужна машина, почему они не хотят сейчас договориться? Мы все оплатим законным образом. Законные квитанции, которые приходили, все оплачивались, а весь бред, который приходил, мы не можем мошенникам везде проплачивать», - заявила жена должника Тамара.

«Я за 2014 год писал заявление на то, чтобы у меня удерживали с зарплаты, но заявление не пришло, не обработано. У меня с зарплаты никто не учитывал, а я просто жил спокойно», - добавил мужчина.

«Мы даем такую возможность. Просто мы до этого ждали, что они будут оплачивать, а сейчас они хотят оставить машину и платить с зарплаты. Почему они с 2014 года не могли оплачивать? Пять лет уже прошло с первой задолженности», - заключила пристав.

Спустя некоторое время эвакуатор уехал на другой вызов. В итоге машину пришлось оставить на ответственное хранение супруге должника. Тем не менее автомобиль все равно будет выставлен на торги.