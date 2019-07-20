20.07.2019 | 15:52

В пятницу, 19 июля, в четырех районах Пензы прошел очередной рейд по местам незаконной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Комиссия, в которую вошли представители районных администраций, правоохранительных органов и специалисты регионального управления Россельхознадзора, выявила точки несанкционированной торговли овощами, фруктами, дынями и арбузами на улицах Стасова, 6, Клары Цеткин, 55, Каракозова, 43, 40 лет Октября, 13, Калинина, 93, Измайлова, 75, Стасова, 7а, Лядова, 64, Ладожская, 126, Строителей, 98, Антонова, 26.

Также торговлю без соответствующих документов предприниматели вели на улицах Рябова, Зеленодольской, 65-летия Победы, Ладожской, возле остановки «Рембыттехника» на улице Суворова и возле магазина «Океан».

На коммерсантов составили административные протоколы и предложили им осуществлять свою деятельность в рамках законодательства.

Всего с начала 2019 года на предпринимателей, занимающихся несанкционированной торговлей, составили 909 протоколов с последующим наложением штрафа, в том числе в июне – 170, в июле – 125.

«Для реализации овощей, фруктов, бахчевых культур, предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов, было выставлено на аукцион 74 места. Заключено договоров на размещение торговых палаток по результатам проведения аукциона - 49 мест. Свободных мест, не проданных на аукционе, - 25», - проинформировали в пресс-службе мэрии.