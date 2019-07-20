20.07.2019 | 16:44

Ни для кого не секрет, что дачники - это в большинстве своем люди пожилого возраста, которые в погоне за высоким урожаем порой забывают о своем здоровье. С утра до вечера они пропалывают, поливают, окучивают и иногда теряют сознание прямо на приусадебном участке.

И даже если силы вызвать скорую есть, карета не всегда сможет добраться до дачи. Причина - плохие и слишком узкие дороги. Порой расстояние между заборами - меньше метра.

Так, например, медики не смогли пробраться к домику пожилого дачника в Нефтянике. Скорой помощи пришлось просить помощи у спасателей. Те, в свою очередь, донесли 81-летнего парализованного мужчину до машины на носилках.

Многие владельцы шести соток оказываются сами виноваты в ситуации. Зачастую садоводы ради лишнего клочка земли намеренно расширяют границы своих участков, захватывая проезжую часть, тем самым подвергая смертельной опасности и себя, и соседей.

Анатолию Симонову почти 80 лет. Все лето пенсионер живет за городом, пару раз ему приходилось вызывать врачей туда. До больного дачника люди в белых халатах не могут добраться не только из-за узких дорог, говорит Анатолий Акафьевич.

«Встречали машину у Нефтяника, потому что здесь по дачам не найдут они. Номера есть, конечно, на дачах, но их искать надо», - рассказал дачник.

Выручать садоводов и огородников спасателям приходится и летом, и зимой. Достаточно вспомнить февраль 2019 года, когда во время профилактического рейда сотрудниками МЧС в дачном домике был обнаружен пожилой мужчина. Как оказалось, он провел в нем почти целые сутки. Замерзшего дачника отвезли домой.