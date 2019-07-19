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Общество | В Пензенской области военным увеличат денежное довольствие

19.07.2019|17:32
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Есть такая профессия - Родину защищать. Это престижно и выгодно в материальном плане. Президентом России принято решение о реализации комплекса мер, направленных на повышение уровня социальной защищенности военнослужащих-контрактников рядового и сержантского состава. Иначе говоря, с 1 октября денег они станут получать больше.

«Для Пензенского региона заработная плата (она же - денежное довольствие) водителей будет составлять от 27 500 рублей и варьироваться с учетом всех надбавок до 54 000 рублей. Для категории стрелков денежное довольствие будет составлять от 22 500 до 50 000 рублей включительно», - рассказал врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту Павел Ильинов (г. Пенза).

Водители, имеющие права категорий С и Е, получат надбавку 30% от оклада. А для D она будет равняться 2 000 рублей.

«И также с 1 октября 2019 года размер компенсации выплат военнослужащим за наем жилых помещений возрастает до уровня фактических затрат на эти цели», - добавил Павел Ильинов

Раньше она равнялась 3 500 рублей. А с 1 сентября увеличивается и денежное довольствие рядовых военнослужащих - с 1 780 до 4 100 рублей.

На службу по контракту принимаются граждане России в возрасте от 18 до 40 лет.

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Гость|19.07.2019 23:04|

Почему идёт дез.информация.ПОВЫСЯТ не в По,а в РФ,где По.

Гость|19.07.2019 23:28|

заколебались и так кормить дармоедов. катаются как сыр в масле, еще добавляй им зарплату

Гость|20.07.2019 00:01|

Это цена пушечного мяса, ИХТАМНЕТОВ.

Гость|20.07.2019 00:11|

Ну и брехня

Гость|20.07.2019 00:12|

Лучше бы нам налоги отменили чем поднимали бы зарплату

Гость|20.07.2019 00:59|

кто дармоед? про свое отражение говоришь?!откуда инфа про сказку, а не жизнь? ты для начала поработай как они, а потом рот раскрывай! и вообще, ты что ли лично кормишь, бесит

Гость|20.07.2019 03:24|

То чо им там подачу дадут ситуацию не изменит, на гражданке можно найти работу за такие деньги и спокойная, и дома во время. А они как и сказали ПУШЕЧНОЕ МЯСО по этому и платят, Сирия, Донбасс там не то что по тв говорят!!!

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