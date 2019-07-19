19.07.2019 | 16:40

Город Спутник растет быстрыми темпами. Все больше семей выбирают микрорайон для жизни. А выбирать есть из чего: сейчас продажи открыты сразу в нескольких новостройках.

Как известно, купить квартиру по максимально выгодным ценам можно именно на этапе строительства. Причем всем, кто еще не определился с выбором, стоит спешить. Чем ближе срок сдачи, тем дороже квадратный метр. Повышение цен происходит каждый месяц.

При этом вложения дольщиков максимально защищены: в большинстве домов продажи ведутся с помощью счетов эскроу. То есть покупатель не передает деньги непосредственно застройщику, а, по сути, кладет их на депозит. Эти деньги застройщик получит только после завершения строительства и сдачи дома в эксплуатацию. Если же у него возникнут какие-то проблемы, банк вернет средства покупателю.

Например, таким способом ведутся продажи квартир в строениях № 42, 54 и 73. Первый дом будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2019 года, второй - во II квартале 2020-го, третий - в III квартале 2020-го.

При этом действующие скидки распространяются на все новостройки Города Спутника. Например, они предоставляются при единовременной 100%-й оплате стоимости жилья, а также при покупке квартир на последних этажах (за исключением домов, в которых имеется техэтаж). Также клиенты холдинга могут оформить рассрочку от 0 до 12% годовых.

Сейчас однокомнатная квартира в строении № 73 площадью 37,3 кв. м стоит 1 млн 437 тыс*. Двухкомнатная площадью 51 кв. м продается за 2 млн. Для сравнения: в сданном доме квaртиры с такой же площадью стоили бы 1 млн 559 тыс. и 2 млн 078 тыс.

Что же выгоднее: положить деньги на депозит и купить квартиру в уже сданном доме или приобрести жилье на этапе строительства? Можно разобраться с помощью простого примера.

Если положить на депозит 1 млн 437 тыс. рублей (сумму, необходимую для покупки 1-комнатной квартиры в строении № 73), то с учетом, что средняя ставка на данный момент - около 6%, через год можно получить доход 86 220 рублей.

Покупка аналогичной по площади квартиры в сданном доме обойдется в 1 млн 559 тыс. То есть даже с учетом дохода, полученного после снятия процентов по депозиту, теряется более 35 тысяч рублей.

Кроме того, за год стоимость квартир в сданных домах может вырасти. К тому же понравившееся жилье за это время может купить кто-то другой.

Так что же лучше - приобрести квартиру в строящемся или сданном доме? Решать покупателю. В любом случае его выбор будет удачным, ведь он приобретет жилье в красивом и комфортном микрорайоне - Городе Спутнике.

Узнать больше о строящихся и сданных домах, ценах и подробностях продажи квартир можно в офисах на Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (г. Пенза), и проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный). Телефон 28-28-20. Сайт termodom-pnz.ru.

Застройщик строения № 73 – ООО СЗ «Термодом-Ситистрой» (проектные декларации на termodom-citystroy.ru), строения № 42 – ООО СЗ «Земстрой» (ooo-zemstroy.ru), № 54 – ООО СЗ «ТермодомРиелт» (termodom-rielt.ru). Все застройщики входят в состав строительного холдинга «Термодом».

*Все цены указаны при условии единовременной 100%-й оплаты стоимости жилья.