Как понять, что человек испытывает симпатию?

Вопрос от интернет-пользователя
Не могу понять, нравлюсь ли я своему знакомому. На что следует обратить внимание?
Ответ специалиста
Есть несколько признаков, по которым можно понять, что к вам испытывают симпатию. Среди них:
- внимание. Если человек часто на вас смотрит, проявляет заботу, интересуется вашими делами и состоянием, велика вероятность, что вы ему нравитесь;
- открытость. Люди нередко скрывают от посторонних искренние эмоции и переживания. Если человек делится ими с вами, это может свидетельствовать о симпатии и доверии;
- прикосновения. Мимолетные касания рук или плеч могут указывать на то, что человеку приятно ваше общество;
- вовлеченность. Если собеседник внимательно вас слушает, задает вопросы, активно участвует в разговоре, это также говорит о заинтересованности;
- желание увидеться. На симпатию указывает стремление человека проводить с вами больше времени;
- поддержка. Если он старается помочь вам в сложной ситуации, это может означать, что вы ему небезразличны.
Следует помнить, что каждый человек уникален и не все признаки могут проявляться одинаково. Стоит быть внимательным ко всем сигналам и принимать во внимание контекст общения.
