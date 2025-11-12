«Это погоды не делает» - что означает выражение?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Бывает, о чем-то скажут: это погоды не делает. Почему так говорят и что это значит?
«Погоды не делает» или, наоборот, «делает погоду» - так иносказательно говорят о том, что определяет ход событий, имеет решающее значение в каком-то деле. Родилось выражение во французском языке, а при появлении понималось буквально, будучи действительно связанным с погодой.
И теперь сделать точный прогноз погоды непросто даже профессиональным метеорологам, хотя они располагают сложной аппаратурой. А было время, когда погоду, как и вообще будущее, предсказывали астрологи.
Люди верили, что астрологи умеют даже управлять погодой - попросту делать ее. Это нашло отражение во французской поговорке, которая звучит в переводе как «делать дождь и хорошую погоду». В Россию она добралась в укороченном варианте «делать погоду».
Будем говорить и писать грамотно!
Новости по теме
- «Какой же русский не любит быстрой езды?» - кто автор фразы?
- Что означает выражение «потемкинские деревни»?
- Что означает устойчивый оборот «прокрустово ложе»?
- «Оливье» - какого рода слово и как оно появилось?
- «ОсведомИться» или «освЕдомиться»?
- «Начистоту» или «на чистоту» - как правильно?
- «Петь дифирамбы» - что означает выражение?
- «Веснушчатый» или «веснущатый» - как правильно?
- Стержень бывает «Угольным» или «угОльным»?
- «Отъявленный» - кого так называют и почему?
Последние новости
- Как снять металлическую крышку с банки?
- Как понять, что человек испытывает симпатию?
- Зачем добавлять в кофе немного соли?
- «Какой же русский не любит быстрой езды?» - кто автор фразы?
- Нужно ли использовать крышку при варке супа?
- Почему бананы не стоит хранить в связке?
- Что означает выражение «потемкинские деревни»?
- Что можно сделать с зачерствевшим хлебом?
- Можно ли проглатывать зерна граната?
- Что означает устойчивый оборот «прокрустово ложе»?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!