«Это погоды не делает» - что означает выражение?

12.11.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Бывает, о чем-то скажут: это погоды не делает. Почему так говорят и что это значит?

«Погоды не делает» или, наоборот, «делает погоду» - так иносказательно говорят о том, что определяет ход событий, имеет решающее значение в каком-то деле. Родилось выражение во французском языке, а при появлении понималось буквально, будучи действительно связанным с погодой.

И теперь сделать точный прогноз погоды непросто даже профессиональным метеорологам, хотя они располагают сложной аппаратурой. А было время, когда погоду, как и вообще будущее, предсказывали астрологи.

Люди верили, что астрологи умеют даже управлять погодой - попросту делать ее. Это нашло отражение во французской поговорке, которая звучит в переводе как «делать дождь и хорошую погоду». В Россию она добралась в укороченном варианте «делать погоду».

Будем говорить и писать грамотно!