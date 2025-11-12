Ликбез

«Это погоды не делает» - что означает выражение?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Бывает, о чем-то скажут: это погоды не делает. Почему так говорят и что это значит?

«Погоды не делает» или, наоборот, «делает погоду» - так иносказательно говорят о том, что определяет ход событий, имеет решающее значение в каком-то деле. Родилось выражение во французском языке, а при появлении понималось буквально, будучи действительно связанным с погодой.

И теперь сделать точный прогноз погоды непросто даже профессиональным метеорологам, хотя они располагают сложной аппаратурой. А было время, когда погоду, как и вообще будущее, предсказывали астрологи.

Люди верили, что астрологи умеют даже управлять погодой - попросту делать ее. Это нашло отражение во французской поговорке, которая звучит в переводе как «делать дождь и хорошую погоду». В Россию она добралась в укороченном варианте «делать погоду».

Будем говорить и писать грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети