Пензенские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ

В Пензе встретили сотрудников сводного отряда регионального УМВД РФ. Полицейские вернулись из полугодовой служебной командировки на Северный Кавказ, где обеспечивали охрану общественного порядка.

К ним обратился глава ведомства генерал-майор полиции Павел Гаврилин.

«Ваша служба на Северном Кавказе была непростой, но вы с честью справились со всеми поставленными задачами. Благодарю каждого из вас за добросовестное выполнение служебного долга вдали от дома. Желаю, чтобы вы приступили к своим должностным обязанностям уже на территории Пензенской области», - поприветствовал Гаврилин вернувшихся.

Он вручил почетные грамоты и нагрудные знаки отличившимся сотрудникам.

В родном городе правоохранителей встретили близкие и друзья. Теперь полицейских ждет отпуск, после которого они вернутся к исполнению обязанностей в своих подразделениях.

Источник — фото, видео УМВД
