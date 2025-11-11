Ликбез

Зачем добавлять в кофе немного соли?

Вопрос от интернет-пользователя

Узнал, что некоторые добавляют в кофе соль. Чем это может быть полезно?

Ответ специалиста

Соль могут добавлять в кофе для нескольких целей. Среди них:

- улучшение вкуса. Соль способна уменьшить горечь и снизить кислотность. Если бросить в кружку несколько кристаллов, кофе станет мягче. Кроме того, соль помогает активизировать вкусовые рецепторы, что позволяет лучше почувствовать напиток;

- усиление аромата. Соль может подчеркнуть приятный запах кофе, сделав его более выразительным.

При добавлении соли важно не переборщить. Достаточно маленькой щепотки, иначе вместо желаемого эффекта есть риск получить испорченный напиток.

