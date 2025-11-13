Сколько раз в неделю следует мыть голову?

13.11.2025 | 13:04

Вопрос от интернет-пользователя

Мою голову почти каждый день, правильно ли так? Сколько раз в неделю нужно это делать?

Ответ специалиста

Частота мытья головы зависит от нескольких факторов, включая тип волос, скорость их загрязнения и личные предпочтения.

Если волосы жирные, мытье может потребоваться через день. Сухим процедура нужна реже, иногда достаточно одного раза в неделю. Нормальным - 2-3.

Также стоит учитывать уровень активности и погодные условия, все, что может повлиять на скорость загрязнения волос. Чистые лучше не мыть, это способно привести к пересушиванию.

Необходимо помнить, что каждый человек индивидуален. Порой для того, чтобы найти свой график, нужно экспериментировать.